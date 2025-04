Mano sul cuore per salutare Putin, il gesto dell'uomo di Trump - Foto

(Adnkronos) - Una mano sul petto, dal lato del cuore. Così l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è apparso all'arrivo del presidente russo Vladimir Putin, nella biblioteca presidenziale a San Pietroburgo, per l'atteso incontro relativo alla guerra in Ucraina. Lo fa notare l'agenzia di stampa Ria Novosti aggiungendo un particolare, forse meno rilevante: Witkoff ''prima si è sistemato la cravatta''. E poi i due si sono stretti la mano, come mostra il video diffuso dal Cremlino. L'immagine di Witkoff con la mano sul petto è diventata ben presto virale sui social, in alcuni casi riprodotta in loop.

''Welcome'', sono invece state le prime parole che Putin ha rivolto all'inviato di Trump. Witkoff, da parte sua, ha detto di essere ''lieto'' per l'incontro con il presidente russo e lo ha ringraziato per il tempo che gli stava dedicando, sottolinea la Ria Novosti. Quello di oggi è il terzo incontro di Witkoff con Putin, annunciato solo poco prima dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.