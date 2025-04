Morbidelli sorprende tutti in Qatar, ok Bagnaia e Marc Marquez

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Come un fulmine a ciel sereno, Franco Morbidelli sorprende tutti e chiude al primo posto il venerdì del Gran Premio del Qatar, il quarto stagionale.

Il pilota italo-brasiliano, con il tempo di 1'50"830 firmato nella Practice, è stato più veloce dei due principali competitor del Mondiale, Francesco Bagnaia (+0"145) e Marc Marquez (+0"167), rispettivamente secondo e terzo. Per l'ennesima volta, la top five è tutta monomarca Ducati e vede Fabio Di Giannantonio (+0"299), al quarto posto, e Alex Marquez (+0"406), al quinto.

La prestazione odierna dà seguito ai recenti ottimi risultati ed è densa di significato per Morbidelli, definitivamente uscito dalla profonda crisi che sembrava irreversibile negli ultimi anni. Un ruolo importante l'ha giocato anche Valentino Rossi, presente nel paddock del Team Vr46 per seguire da vicino il weekend.

"Vale mi ha dato dei consigli molto precisi. Le sue parole sono oro ed è bello averlo qui con me. Qui in Qatar sono partito bene, ma ora dobbiamo migliorare la qualifica", ha raccontato il pilota classe 1994. Non si può dunque non annoverare il nome di Morbidelli tra i favoriti del fine settimana. Nella classifica dei tempi, però, le sorprese non sono finite qui.

Per la prima volta in stagione, infatti, Pecco Bagnaia è riuscito a mettersi alle spalle Marc Marquez in una sessione di prova. Il divario ora dall'ingombrante compagno di box non sembra così tanto ampio per il pilota di Chivasso, vincitore a Lusail nella passata stagione. "E' stato decisamente il mio miglior venerdì della stagione. Più veloce di Marc? Non importa molto: si vedrà domani, perchè la pista è in continua evoluzione", ha dichiarato il pilota vicecampione del mondo.

Soddisfatto del proprio venerdì anche Marc Marquez che, ai microfoni di Sky Sport, ha ribadito di temere molto Bagnaia sul tracciato qatariota: "Lusail è un appuntamento che segno sempre col bollino rosso. Per me sarà un ottimo risultato rimanere attaccato a Bagnaia".

Domani si capirà se le parole dell'otto volte iridato sono state semplice pretattica o si riveleranno veritiere. Dalla sesta alla decima posizione, nell'ordine, ecco Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Maverick Vinales, Fermin Aldeguer e Johann Zarco. Tra gli esclusi figurano Binder e Bastianini. Jorge Martin, invece, chiude al ventesimo posto, mostrando però parecchia soddisfazione per i progressi fatti a livello fisico.

"E' andata meglio di quanto mi aspettassi. Ho fatto uno step importante dalla mattina alla sera", ha confessato lo spagnolo. Per la seconda gara di fila non ci sarà Miguel Oliveira, sostituito nuovamente dal collaudatore Yamaha, Augusto Fernandez. Per quanto riguarda gli orari di domani, le qualifiche della classe regina sono in programma alle ore 14.35: Sprint, invece, in serata alle 19.

