BASEBALL SERIE B - Partenza da sballo per il JFK Mondovì! I galletti monregalesi battono 20-1 la Catalana di Alghero (VIDEO)

Non poteva sperare in un esordio migliore il JFK Baseball Mondovì. Il primo impegno nel Campionato di serie B, con avversaria la temibile formazione della ASD Catalana di Alghero, è coinciso con la prima vittoria. E che vittoria! Un successo rotondo e ampiamente meritato, giunto al 6° inning per manifesta superiorità, quando il tabellone indicava il punteggio di 20-1.

Eppure la squadra sarda era tra le più temibili, anche perchè era appena retrocessa dalla serie A. I ragazzi di Leo Marconi si sono fatti trovare pronti al primo appuntamento stagionale. Dopo una partenza equilibrata, con il primo inning terminato 0-0, il Mondovì ha iniziato a carburare. Già nel secondo inning arrivava un 9-0 per i galletti, che nei giochi seguenti incrementavano e difendevano il vantaggio in maniera eccellente.

Domani mattina alle 10,30, sempre sul diamante monregalese, è in programma gara-2, ma le previsioni di pioggia mettono a rischio la disputa dell'incontro. Al termine del match odierno abbiamo raccolto le impressioni a caldo del tecnico Leo Marconi: