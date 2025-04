"L'Emicrania è Donna": a Roreto di Cherasco incontro di informazione sanitaria e divulgazione [FOTO e VIDEO]

Agire su più fronti o, per usare la lingua della scienza, secondo una metodologia multidisciplinare, sembra il modo migliore e più appropriato per combattere efficacemente una patologia come l’emicrania, che perlopiù affligge le donne, ma non risparmia certamente gli uomini.

Una terapia medica ed un’efficace azione di prevenzione gli argomenti sviluppati nell’incontro di informazione e divulgazione sanitaria che si è tenuto alle 18 di venerdì 11 aprile alla presenza di esperti di settore convenuti a Roreto di Cherasco presso l’Auditorium della Banca di Cherasco.

Tra i relatori, oltre alla dott.ssa Eugenia Rota, direttore neurologia a Novi Ligure – ASL Alessandria, la dott.ssa Giulia Delmondo, embriologa e nutrizionista, che abbiamo intervistato, erano presenti anche la ginecologa Daniela Botta, specializzata in ginecologia endocrinologica, la psicologa Elisa Cavagnetto, biofeedbacktrainer, e il dott. Danilo Germanetto, massofisioterapeuta.

