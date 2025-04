Rotary Club Cuneo 1925 apre la festa per i suoi 100 anni con il concerto della Fanfara dei carabinieri III Reggimento Lombardia [VIDEO E FOTO]

Teatro Toselli al completo, venerdì 11 aprile, per i cento anni del Rotary Club Cuneo 1925.

Con l'inizio del 2025 il club cuneese è ufficialmente entrato nel suo centesimo anno d'età. Un secolo di storia che ha assunto ancora più forza, dopo la fusione lo scorso luglio dei due precedenti club.



Ma, quello andato in scena è il primo grande evento pubblico dedicato ai cittadini, oltre che ai rotariani e alle istituzioni del territorio. “Il nostro obiettivo è contribuire al miglioramento della società e del territorio tramite l’offerta di service specifici. Lo spirito rotariano è quello di servire e donare – spiega il presidente Luigi Fontana -. Per i cento anni volevamo condividere e offrire alla città uno spettacolo inedito. Sono orgoglioso di aver presieduto questo club tra i dodici migliori d'Italia e con oltre 100 soci, il più numeroso del nostro distretto 2032 Liguria e Basso Piemonte”.







Sul palco, dopo i saluti istituzionali del governatore Natale Spineto, della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, del presidente della Provincia Luca Robaldo e dell'assessore regionale Marco Gallo a nome della Regione Piemonte, è salita la Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Lombardia per esibirsi in concerto in tutta la maestosità e solennità richiesta dalla ricorrenza.







Il presidente Fontana in carica dal primo luglio scorso terminerà il suo mandato il prossimo 28 giugno concludendo l'anno rotariano, che si avvicenderà con il passaggio di consegne a Daniel Gallina, che diventerà il nuovo presidente per il prossimo anno.



GUARDA QUI IL VIDEO:









Durante la serata il presidente Luigi Fontana a nome del Rotary Cuneo ha donato al Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo, rappresentato dal colonnello Marco Piras, due biciclette a pedalata assistita.



“Grazie a questo prezioso dono – ha commentato sul palco il comandante Piras - potremmo raggiungere più velocemente e facilmente zone non accessibili con i mezzi tradizionali, come i parchi, per garantire un servizio ai cittadini ancora più capillare”.



Un gesto che racconta una delle missioni del club di profonda attenzione all'ambiente, ma anche al mantenimento della sicurezza della città. Iniziativa che si aggiunge a quelle legate alla sanità pubblica. Nei giorni scorsi, i cittadini, in particolare i maggiormente decentrati nelle valli, sono stati raggiunti da un camper attrezzato per incontri di medicina digitale multidisciplinare (a Saluzzo e Demonte sabato 5 e domenica 6 aprile scorso). Quattro gli appuntamenti, già passati, dedicati ad approfondire il tema della telemedicina tra potenzialità e risorsa per il Sistema Sanitario Nazionale, avevano segnato l'inizio dei festeggiamenti per il centenario del club.



Ma, sono in programma per l'estate e l'autunno, quando il 18 ottobre cadrà il compleanno, nuovi incontri a tema sempre per la cittadinanza.



Sono già organizzate una conviviale con il II reggimento Alpini e il colonnello Davide Marini. Un'altra conviviale sarà con il responsabile del reparto di oncologia medica e del coordinatore del gruppo interdisciplinare cure sarcomi e tumori rari, dottori Giovanni Grignani e Sandra Aliberti, dell’istituto Candiolo Centro Oncologico d'Eccellenza (in data 27 maggio, si raccoglieranno fondi per l’istituto stesso e per la ricerca contro i tumori). Per il primo maggio sarà in programma la Festa dell’Amicizia, per la quale Cuneo ospiterà circa 100 rotariani da tutta Italia, seguirà l’incontro del 6 maggio con la direzione e alcuni primari dell’ospedale Santa Croce e Carle incentrato sull’analisi delle vere e proprie eccellenze della struttura, la visita alla Città della Cultura di Agrigento, la premiazione degli studenti vincitori del Premio Poetico InterAlp e quella del premio di poesia in memoria dell’ex socio Gianni Romano, la partecipazione nella realizzazione del campus Salute e Benessere della Fausto Coppi, la collaborazione con Spazzamondo e il momento di consegna di un manoscritto risorgimentale di sei pagine alla città di Cuneo.