Dalla Fiera di Primavera alle celebrazioni per la Domenica delle Palme: ecco gli eventi del fine settimana in provincia di Cuneo

Nel week end la Città di Mondovì vive il tradizionale appuntamento con la “Fiera di Primavera” giunta alla sua 64a edizione, accompagnata da alcune altre manifestazioni “primaverili” a Cuneo, Caraglio, Barge, Racconigi e in altri luoghi della Granda. Domenica delle Palme con raduni motoristici, degustazioni, opportunità di passeggiate outdoor, escursioni in natura e visite guidate in località, chiese e castelli danno la possibilità di vasta scelta per il week end.

Numerose le esposizioni, le mostre fotografiche e d’arte, le rappresentazioni teatrali e musicali, con Balli Occitani e Cantè j’Euv della tradizione. Manifestazioni sportive, commemorazioni, mercatini e convegni, completano un’ampia offerta di eventi in tutta la provincia, da pianificare con un occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

HANDMADE MARKET

Sabato 12 aprile, in Contrada Mondovì, dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno presenti oggetti unici e realizzazioni manuali, frutto della passione degli artigiani locali. Info: madeincuneo@gmail.com

CUNEO

VISITA STRAORDINARIA AL TOSELLI

Sabato 12 aprile, la Delegazione FAI di Cuneo propone un’apertura straordinaria dello storico Teatro Toselli di Cuneo, nell’ambito del progetto “A teatro con il FAI”. Sarà possibile visitare gli ambienti interni del teatro per consentire ai partecipanti di apprezzare il valore storico-artistico di uno spazio che non è soltanto “contenitore” di spettacolo dal vivo. Le visite si terranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Gli ingressi saranno a gruppi, con partenza ogni 30 minuti. Prenotazione suggerita. Info: https://fondoambiente.it/

CUNEO

CUNEO IN FIORE E BIOFOTOVOLTAICO

Domenica 13 aprile via Roma, piazza Galimberti e corso Nizza saranno teatro dell’evento di commercio ambulante dedicato al verde, al giardinaggio, al cibo di qualità e alle energie rinnovabili. Modifiche alla viabilità cittadina. Info: www.comune.cuneo.it/

CUNEO

RADUNO DELLE 500 D’EPOCA

Domenica 13 aprile nell’ambito di “Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico” a partire dalle 12.30 con ritrovo in piazza Galimberti si terrà la seconda edizione del raduno delle Fiat 500 d’epoca. Alle ore 17 partirà il tour per le vie della città con tappa al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense presso vecchia stazione di Cuneo Gesso. Info: 334 93 68 866.

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

LA BELLEZZA RIVELATA

Sabato 12 e domenica 13, presso Palazzo Santa Croce a Cuneo, è visitabile la mostra "La Bellezza Rivelata, sussurri di libertà". Orario: 10-12.30 e 16-19. Ingresso gratuito. Info: 333 52 93 937

***

ALBA

INAUGURAZIONE MOSTRA GALLIZIO

Sabato 12 aprile, alle ore 17.30, presso il Museo civico Federico Eusebio di Alba si inaugura il progetto espositivo “Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo”. Collegandosi alle manifestazioni che in varie sedi sono state dedicate al sessantesimo anniversario della morte di Pinot Gallizio (Alba, 1902–1964), la Città di Alba ha realizzato la mostra in collaborazione con l’Archivio Gallizio di Torino e il Centro Studi Beppe Fenoglio e con il supporto della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, nell’ambito del progetto Esterno GAM. Orari: domenica e festivi: 10 - 13 e 15 – 19. Info: www.comune.alba.cn.it

ALBA

RALLY DEL PIEMONTE

Nel week end si disputa la 19ª edizione del #RA Rally Regione Piemonte, ex Rally di Alba, prova di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona. Info: 389 26 085 65.

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 12 e domenica 13 aprile, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 13 aprile, 20a edizione per Bacco&Orfeo i concerti della domenica. Alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba si esibirà un trio d’eccezione formato da Mi-Sa Yang violino, Nicola Bulfone clarinetto, Andrea Rucli pianoforte. Musiche di Adaiewsky, Busoni, Bartok. Info: www.albamusicfestival.com

***

ALBARETTO DELLA TORRE

MOSTRA FOTOGRAFICA

Nel week end aperto il percorso fotografico di Guido Fornaro “Una questione di cuore”, a cura dell'Associazione Culturale L'Arvangia. Info: https://www.comune.albarettodellatorre.cn.it/

***

BAGNOLO

CASTELLO E SCAVI ARCHEOLOGICI

Domenica 13 aprile, dalle ore 15, con ritrovo presso la Sala San Giacomo, possibili le visite agli scavi archeologici del cantiere aperto del Castello di Bagnasco, attualmente oggetto di restauro e valorizzazione. Info: 0174/76047 Comune di Bagnasco - Ufficio polizia locale.

***

BARBARESCO

PIACERE BARBARESCO

Nel weekend, presso l’Enoteca del barbaresco dalle 10.30 alle 17.30, i produttori metteranno in degustazione fino a 4 Barbaresco DOCG differenti ciascuno per presentarli e raccontarli al pubblico di appassionati. Info: https://www.enotecadelbarbaresco.it/post/we-pb-primavera-2025

***

BARGE

GOLOSITÀ DEL MONVISO

Sabato 12 e domenica 13 aprile, edizione 2025 di "Fiori... Golosità del Monviso", l'iniziativa che incornicia le tradizioni delle terre del Monviso, con prodotti eno-gastronomici locali, piatti tipici e golosità delle comunità estere presenti sul territorio. Info: 0175/346523 - 0175/346404.

***

BAROLO

OLTRE L’ANNATA

Sabato 12 aprile, alle ore 15, presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo), si terrà il secondo appuntamento di “Oltre l’annata” il programma di master experiences dedicato alle menzioni comunali del Barolo 2021. Info: www.enotecadelbarolo.it/

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end aperte le mostre “Omaggio a un pittore: Bunot” presso la cella della Torre Campanaria, con orario 10-12/15-18, “Effetti personali” a Casa Ravera, orario 10-12 e 15-18 e “Infinito presente. Voi chi dite che io sia. Omaggio alla Sacra Sindone” personale di Sergio Saccomandi, presso la chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi, orari 10-12 / 15/18.

***

BORGO SAN DALMAZZO

SPECIAL FOOTBALL

Domenica 13 aprile, dalle ore 9.30, presso gli impianti sportivi di via Matteotti, si svolgerà il torneo di Calcio a 5 Unifield, con squadre piemontesi Area Nord Ovest- Livello 3, composte da atleti con disabilità intellettive.

BORGO SAN DALMAZZO

C’ERA UNA VOLTA LA CARTOLINA

Nel week end, presso il Museo dell’Abbazia, aperta la mostra “C’era una volta la cartolina” a cura di Carlo Meyer. Orari visite: 15-17.30. Ingresso libero.

***

BOVES

MUSEO ETNOGRAFICO

Domenica 13 aprile dalle 15.30 alle 18.30 sarà visitabile il museo “Impronte di Comunità” al Parco Marquet di Madonna dei Boschi.

***

BRA

MERCATINO DEL LIBRO USATO

Sabato 12 aprile dalle 9 alle 12 presso i locali della Biblioteca Civica "Giovanni Arpino" in Via Ernesto Guala 45 a Bra (CN), appuntamento con il “Mercatino del libro usato”. Info: https://www.comune.bra.cn.it

BRA

IO, FRANCESCA

Sabato 12 aprile sarà aperta la mostra “Io, Francesca”, visitabile ad ingresso libero, presso la sala di BrArte in via Vittorio Emanuele II 148, nell’orario 10 - 12 e 16 - 18.30.

BRA

TRA SILENZI E SOGNI

Sabato 12 e domenica 13 aprile aperta a Palazzo Mathis l’esposizione di Maria Carmen Salis “Tra silenzi e sogni”. Orario: 15.30-18.

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 13 aprile, 20a edizione per Bacco&Orfeo, i concerti della domenica. Alle 16.30, nella Chiesa di Santa Chiara, si esibirà un trio d’eccezione formato da Mi-Sa Yang violino, Nicola Bulfone clarinetto. Andrea Rucli pianoforte. Musiche di Adaiewsky, Busoni, Bartok. Info: www.albamusicfestival.com

BRA

CONCERTO DI PASQUA

Domenica 13 aprile, alle ore 21, al Teatro Politeama Boglione, “Concerto di Pasqua”, con ospite il Coro Filharmonia di Sanremo. Verrà eseguito il Requiem di Mozart.

***

BUSCA

EVENTI A CASA FRANCOTTO

Sabato 12 aprile visita con guida naturalistica alle cave di alabastro, un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. Costo 10 euro a persona, 7 per i tesserati ad Abbonamento Musei. Domenica 13 aprile Casa Francotto aderirà al progetto promosso da Abbonamento Musei “Disegniamo l’arte”. L’iniziativa dalle 15.30 alle 17.30 per i ragazzi dai 5 agli 11 anni sarà un’occasione per avvicinarsi agli spazi museali con laboratori dedicati. Il contributo per ogni bambino è di 3 euro. Info: https://casafrancotto.it/

***

CENTALLO

BALLI OCCITANI

Sabato 12 aprile alle ore 21.30, al PalaCr Fossano, balli occitani con “Folk ‘n rouge”, Fabio Rosso, “Autre chant” e Alessandro Zolt.

CENTALLO

METTI UN CRETINO A CENA

Sabato 12 aprile al Cinema Nuovo Lux alle ore 20.45 andrà in scena la commedia in piemontese “Metti un cretino a cena”, a cura della Compagnia di Villanovetta di Verzuolo “Ij Motobin”.

***

CERVASCA-SAN DEFENDENTE

COMMEDIA IN PIEMONTESE

Sabato 12 aprile, alle ore 20.30, nel salone parrocchiale, commedia in piemontese “Quand che ‘l servel a va a rabel” della compagnia teatrale “I sensa libret” di Boves. Ingresso libero.

***

CHERASCO

NAZIONALE SPETTACOLO CALCIO

Sabato 12 aprile, alle ore 15.30, presso stadio Roella, torneo triangolare con Nazionale Spettacolo, squadra avvocati di Torino e Glorie Cheraschesi, per beneficienza in favore del reparto pediatrico dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

CHERASCO - RORETO

INAUGURAZIONE PARCO TESILAND

Sabato 12 aprile, a partire dalle ore 16, inaugurazione pubblica del parco “Tesiland” nei pressi della TesiSquare - Fondazione Dig421 a Roreto di Cherasco. Info: www.tesisquare.it

CHERASCO

DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 13 aprile, alle ore 10 e alle 16, presso Palazzo Salmatoris, appuntamento con “Disegniamo l’arte”, rassegna organizzata dall’associazione Abbonamento musei, con attività e percorsi dedicati ai misteri e alle curiosità nascosti nei musei. Per Cherasco il titolo è “I segreti di Palazzo Salmatoris: tra storia e curiosità”, rivolto ai bambini tra i 6 e i 13 anni e famiglie. Info: ufficio turistico 0172/427050.

***

CHIUSA PESIO

DUE PASS MANGIAND A SANT’ANNA

Domenica 13 aprile torna la passeggiata enogastronomica organizzata dall’Associazione Amici di Sant’Anna. Ritrovo presso la sede del Parco Marguareis in Via Sant’Anna, 34 a Chiusa di Pesio e partenze scaglionate dalle ore 9. Il percorso nei boschi della Valle Pesio comprende 5 tappe mangerecce, a partire dalla colazione fino al dolce. Info: 333 82 75 086 - 338 12 66 492.

CHIUSA PESIO

DISEGNIAMO L’ARTE

Sabato 12 aprile il progetto di Abbonamento Musei "Disegniamo l'arte" propone, dalle ore 15.30 alle 17 una visita guidata alle collezioni del Museo “Avena” con approfondimento su curiosità, misteri e segreti. A seguire, nelle sale del Museo laboratorio di disegno. Attività gratuita dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni. Info: 0171/734 990.

***

CORNELIANO D’ALBA

IL VIAGGIO DI GIOVANNINO

Domenica 13 aprile, alle ore 16.30, presso il cinema Vekkio, spettacolo teatrale “Il viaggio di Giovannino” di Andrea Ruperti, ispirato dall’opera di Gianni Rodari. Info: cinemavekkio@cinemavekkio.it

***

COSSANO BELBO

PEDALANGHE

Domenica 13 aprile 13a edizione della Gran Fondo Pedalanghe MTB, seconda tappa del Circuito Marathon Bike Cup Specialized. Partenza ore 10. Percorsi per Gravel e per E-Bike. Info: www.dynamic-center.it

***

DOGLIANI

CONCERTO DI PASQUA

Sabato 12 aprile, alle ore 20.45, presso la sala degli impianti sportivi di via Chabas, si terrà il Concerto di Pasqua, a cura della filarmonica “Il Risveglio” diretta dal maestro Valerio Semprevivo. Banda ospite il corpo musicale Santa Cecilia di Gattinara. Ingresso libero.

***

DRONERO

LABORATORIO PER FAMIGLIE

Sabato 12 aprile, alle ore 16, il Museo Mallè apre le sue porte a bambini e famiglie per un evento speciale all'insegna della creatività. Nell’ambito dell’iniziativa "Disegniamo l’arte", i piccoli partecipanti saranno guidati in un laboratorio dal titolo "Segreti svelati dal topino Charlie", condotto dall’artista Alinka Suenia. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Info: https://www.museomalle.org/

DRONERO

VISITE AL MULINO

Sabato 12 aprile, visite allo storico mulino ad acqua di Dronero, con ritrovo alle ore 10.15 presso Piazza G.B. Cariolo e passeggiata sullo storico Ponte del Diavolo di Dronero per arrivare al mulino.

Info: https://www.vallemaira.org/eventi/visite-al-mulino-della-riviera/

***

ENTRACQUE

LE PARLATE DEL GIUBILEO

Sabato 12 aprile alle 20.30 corteo storico e apertura de “Le Parlate del Giubileo 2025”. Alle 21 la 1a recita del Dramma Sacro. Domenica 13 aprile De Passione Domini alle ore 10.30 corteo storico, processione, S. Messa Solenne con investitura de "al Capitani 2025”. Alle 20.30 corteo storico e presentazione de "Il Capitani 2025". Alle ore 21 la 2a recita del Dramma Sacro. Info: https://www.turismoentracque.it

***

FOSSANO - MADDALENE

CANTÈ J’EUV

Sabato 12 aprile, nella frazione Maddalene di Fossano, la Pro Loco organizza la tradizionale serata dei "Cantè J'Euv 2025" che raccoglie partecipanti da oltre 15 anni. Ritrovo alle ore 20 presso la bocciofila di Maddalene. Musica con canzoni popolari e buon cibo della tradizione. Gratuito per i nati dal 2020. Ogni persona potrà iscrivere fino ad un massimo di 10 partecipanti. Info: 371 57 35 308.

FOSSANO

Domenica 13 aprile nella Chiesa Santa Maria del Salice a Fossano, Orchestra di flauti "Joueurs de Flûte" in concerto, accompagnati da Carolina Coimbra all'arpa, da Giorgio Secchi al flauto, dal gruppo “Orchestra di flauti” della Fondazione Fossano Musica e dagli studenti del gruppo “Orchestra di flauti” della Fondazione Fossano Musica. Ingresso a pagamento. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

***

GRINZANE CAVOUR

CONVEGNO

Sabato 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, presso la sala delle maschere al Castello di Grinzane Cavour, si terrà il “Convegno in ricordo di Luciano Degiacomi” (1921-1995), presidente della Famija Albeisa (1963-1969), Fondatore e Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba (1967-1994), ispiratore della Enoteca Regionale Piemontese Cavour.

Info: www.comune.alba.cn.it

***

MANTA

RATTOPPÈ

Sabato 12 aprile, alle ore 21, a Santa Maria del Monastero di Manta, andrà in scena lo spettacolo “Rattoppè” di e con Paola Lombardo voce, Mario Cosco alla chitarra classica e Luisella Tamietto alla regia. Info: 351 90 38 507.

***

MARENE

TEATRO

Sabato 12 aprile, alle ore 21, presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene commedia brillante in dialetto piemontese "Stoma a Bene", a cura della compagnia teatrale "Banda Brusca". Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium/

***

MONDOVÌ

FIERA DI PRIMAVERA

Sabato 12 e domenica 13 aprile la Città di Mondovì vive il tradizionale appuntamento con la “Fiera di Primavera” giunta alla sua 64a edizione. Breo ed il suo centro storico ospitano le esposizioni tradizionali con le bancarelle del Gran Mercato di Primavera, le vetture nuove e usate, cicli e motocicli, macchine agricole, autocarri e attrezzi per il giardinaggio, moto e motori, tecnologie e prodotti per la casa, l’arredo, le energie rinnovabili e attività per il tempo libero, nonché prodotti tipici agricoli ed artigianali. Programma in sintesi: “Un sabato tutto erbette, erbacee ed erbacce - Una domenica di piante diverse – Laboratori per bambini – Mangiare in Fiera”. Info e programma dettagliato: https://comune.mondovi.cn.it/ iatmondovi@visitcuneese.it 0174/559271.

MONDOVÌ

NEL SEGNO DELLA LUCE

Sabato 12 aprile, alle ore 16, inaugurazione presso l’Antico Palazzo di Città di Mondovì della mostra “Nel segno della luce” di Paolo Leone. Ingresso libero il venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19. Alla mostra si affianca una collettiva ideata dal pittore Bruno Capellino, intitolata “J Amis”. Info: 0174/330358.

***

MONFORTE D’ALBA

ECHI DEL ‘900

Sabato 12 e domenica 13 aprile sarà visitabile la mostra "Echi del '900: le collezioni della Fondazione Bottari Lattes - Da Amedeo Modigliani a Pinot Gallizio". Orario: alle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.Info: https://fondazionebottarilattes.it/

***

MONTALDO ROERO - SAN ROCCO

CANTÈ J’EUV DER ROCHE

Sabato 12 aprile, dalle ore 18, nella frazione San Rocco di Montaldo Roero, appuntamento con “Cantè j’euv der Roche”, musica, canti spontanei, cibo e tradizione, con la partecipazione di 13 associazioni e di molti comuni del Roero. Info: www.ecomuseodellerocche.it

***

MONTEROSSO GRANA

MACCHINE E MULINI

Domenica 13 aprile, dalle ore 15, si terrà il secondo appuntamento di una serie di eventi organizzati da Italia Nostra, alla scoperta dei beni culturali che si celano nei paesi del cuneese, con passeggiata alla scoperta delle macchine ad acqua sul territorio, guidata da esperti. Info: 347 98 02 622.

***

MONTEU ROERO

TRA SACRO E PROFANO

Sabato 12 aprile, alle ore 16, inaugurazione mostra di piatti d’arte con stemmi “Albissola/Monteu Roero” nelle vecchie cucine del castello. A seguire aperitivo. Domenica 13 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, itinerario artistico-religioso dalle chiese al castello di Monteu Roero, con visite guidate, mostre, esposizioni. Info www.belmonteu.it

***

MORETTA

DALL’OLIO ALL’ACRILICO ATTARVERSO LA MATERIA

Sabato 12 e domenica 13 aprile, presso la Biblioteca Comunale "Benita Millione", aperta la mostra “Dall’olio all’acrilico attraverso la materia”. Orari: al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.30. Ingresso gratuito. Info: www.comune.moretta.cn.it/

***

ORMEA

SELVATICA

Sabato 12 e domenica 13 aprile, nella Sala Colombo in Piazza Teco a Ormea, aperta la mostra fotografica "Selvatica" - Istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri”.

Info: associazione.ulmeta@gmail.com

***

RACCONIGI

FLUIRE FESTIVAL DIFFUSO

Domenica 13 aprile continuano gli appuntamenti di “Fluire - Festival diffuso d'acqua, di fiume, di linfa e d'ambrosia”. Alle ore 9 - Strada del Barraggio: “MORUS ALBA non solo un albero da frutto”, Alle ore 15 - Centro Cicogne e Anatidi: “ALBERI e AVIFAUNA biodiversità e simbiosi”. Visita guidata inclusa nel biglietto d'ingresso. Info e prenotazioni: gvaschetti@libero.it .

Alle ore 17 - Centro Cicogne, Circolo delle Faggiole: Cristina Converso presenta il suo libro “A radici nude”, attività libera. Info e prenotazioni: gvaschetti@libero.it .

Alle ore 21 - SOMS: spettacolo teatrale "Rachel Carson, campionessa di natura". Info: https://www.cuneoalps.it/

***

SANTA VITTORIA D’ALBA

CENA DI PRIMAVERA

Sabato 12 aprile, presso la Palestra Comunale di Cinzano - Santa Vittoria d'Alba, “Cena di Primavera”. Info: cinzano91eventi@gmail.com

***

SALUZZO

DISEGNAMO L’ARTE

Sabato 12 aprile alle ore 16, in occasione di “Disegniamo l’Arte 2025”, i Servizi Educativi MuSaKids condurranno gli aspiranti artisti attraverso le sale del Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia alla ricerca di dame e cavalieri che saranno di ispirazione per la realizzazione di ritratti dal vivo. Info: musakids@itur.it 329 39 40 334.

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 13 aprile, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, appuntamento con “MercAntico - Svuotacantine dell’Antiquariato minore e dell’usato”. Decine di espositori saranno protagonisti lungo le vie con oggetti, mobili e arredamento per la casa e torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAVIGLIANO

TUTTI IN CARROZZA PICCOLI ARTISTI!

Sabato 12 aprile, alle ore 15, "Tutti in carrozza piccoli artisti!" presso il Museo Ferroviario Piemontese in Via Coloira 7. Previsti: visita guidata, plastici ferroviari attivi, corsette sul trenino e laboratorio creativo a cura di Floriana Lovera. Info: www.museoferroviariopiemontese.it/

SAVIGLIANO

IL RACCONTO DELL’ISOLA SCONOSCIUTA

Domenica 13 aprile, alle ore 15.30 e 17.30, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, appuntamento nell'ambito della rassegna "Domeniche a teatro" con "Il racconto dell'isola sconosciuta", progetto coreografico di Stefano Mazzotta, a cura di Piemonte Dal Vivo e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Info: 0172/710222.

***

SINIO

TEATRO DIALETTALE

Sabato 12 aprile alle ore 21 e domenica 13 aprile alle ore 17, andrà in scena a cura del “Nostro teatro di Sinio” la commedia in piemontese “N’ouv ‘d doi ross” di Oscar Barile, presso il palcoscenico di Sinio. Posti da prenotare al 334 13 92 727.

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

SPETTACOLO TEATRALE

Sabato 12 aprile, alle ore 21, al Teatro Bongioanni andrà in scena la commedia in due atti in italiano, di Luigi Vaira dal titolo “Geometra Pietro Losa pensionato … ma non troppo”, produzione Area 30. Info: 333 15 19 599.

***

VALDIERI

COMMEMORAZIONE 80° DELLA LIBERAZIONE

Domenica 13 aprile a Madonna del Colletto si terrà la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione, una giornata di festa dedicata alla memoria nei luoghi dove la Resistenza prese vita. Dalle 8.30 ritrovo a Valdieri, lettura articolo 1 della Costituzione e partenza camminata. Alle 11.30 la cerimonia dalla cappella di Madonna del Colletto.

***

VERZUOLO

GIOCA DISEGNA MANGIA

Domenica 13 aprile, dalle 10.30, giornata tematica “Gioca, disegna, mangia e … scopri il castello di Verzuolo”, con visite guidate e laboratorio creativo “Disegniamo l’arte”. Info: 351 42 04 004.

Info: https://www.comune.verzuolo.cn.it/

***

VEZZA D’ALBA

CAMMINAMENTE

Domenica 13 aprile, dalle ore 14, con ritrovo in piazza San Carlo in Borgonuovo, secondo memoriale Amedeo Garrone “CamminaMente”, con passeggiata al Santuario della Madonna dei Boschi e liberazione animali con il CRAS Centro Tartarughe di Sommariva Perno e il Museo Naturalistico del Roero. A seguire intrattenimento scacchistico a cura di “Il posto degli Scacchi - Bra”.

***

VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 13 aprile, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Info: 346 62 98 855.