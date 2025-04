Nuovo direttivo per l'associazione Crescere Insieme, vicina alla Terapia intensiva neonatale di Cuneo

L’Assemblea di mercoledì 9 aprile 2025 ha eletto i membri del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione Voglia di Crescere Odv per il prossimo triennio.

Il nuovo Consiglio durante la prima seduta, a sua volta, ha riconfermato la carica di presidente a Daniela Ferrero.

Nel comunicare i nominativi dei nuovi membri (Giampiero Sabena – vice presidente, Raffaella Viale – segretario tesoriere, Luca Benzi e Paolo Ventino Borromeo – consiglieri) l’associazione Voglia di Crescere vuole inviare un sentito e doveroso ringraziamento ai membri uscenti (Pautassi Antonio, Corsetta Francesco e Dalmasso Manuela) che hanno deciso di non proseguire in questo percorso e che in questi anni hanno dato il loro contributo e partecipato alla gestione dell’Associazione.

"A nome del nuovo Consiglio Direttivo e mio personale – comunica la presidente - assumo l’impegno di interpretare le funzioni affidateci finalizzando la nostra attività al perseguimento degli scopi statutari, cercando di adoperarci al meglio delle nostre possibilità per proseguire nell’organizzazione delle iniziative che hanno trovato riscontro positivo negli anni passati e per intraprendere nuove iniziative tutte finalizzate al sostegno della Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle".