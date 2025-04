Calcio: Bra sul campo dell'Imperia, domenica potrebbe già arrivare la matematica promozione in Serie C

In programma la giornata numero 35, nel weekend, sui campi del girone A di Serie D.

Il quartultimo turno di campionato potrebbe già emettere, con largo anticipo, il verdetto più atteso: la squadra aritmeticamente prima in classifica e dunque promossa in Serie C.

Un sogno che il Bra sta per realizzare, dall'alto dei suoi 8 lunghezze di vantaggio sulla NovaRomentin seconda con 12 punti ancora a disposizione. Calcoli ormai semplici da elaborare. Ai giallorossi mancano 5 punti per dare il via ai festeggiamenti. Proveranno a conquistarne tre sul campo dell'Imperia e dovranno sperare in una mancata vittoria della NovaRomentin in casa della Sanremese. Una combinazione non impossibile, ma naturalmente sarà il campo ad esprimersi.

Fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio "Ciccione". La squadra di Nisticò arriva all'appuntamento con il vento in poppa e la sicurezza dei forti, messa in mostra sei giorni fa nella sfida casalinga contro il Ligorna, messo al tappeto senza indugi.

Possibile anche un rinvio della festa di qualche giorno. Giovedì 17, nel turno prepasquale, al Bravi arriva il Varese che ha da poco salutato mister Floris, sulla panchina giallorossa fino alla scorsa stagione. Rimane un ultimo passo da compiere poi si potrà parlare di Serie C, di come rinforzare l'organico, dello stadio in cui si giocheranno le partite casalinghe.

A caccia di punti vitali, in questo caso per la salvezza, il Fossano di Pala che riceve il Derthona. Saluzzo in casa contro l'Oltrepò solo per onorare il proprio ottimo campionato vista la permanenza nella categoria già da tempo messa in cassaforte.

Le partite: Varese-Chisola (oggi, ore 15), Asti-Vado, Borgaro-Lavagnese, Fossano-Derthona, Imperia-Bra, Ligorna-Chieri, Saluzzo-Oltrepò, Sanremese-NovaRomentin, Vogherese-Gozzano.

Classifica: Bra 72, NovaRomentin 64, Vado 61, Varese, Ligorna 57, Gozzano 55, Lavagnese 54, Chisola 47, Saluzzo 45, Asti 41, Derthona 39, Sanremese 38, Imperia 34, Vogherese, Cairese, Oltrepò, Fossano 26, Chieri 24, Borgaro 22