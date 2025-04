Presentazione ufficiale per il JFK Baseball Mondovì: obiettivo ben figurare nel campionato di Serie B

Nel weekend del 12 e 13 aprile prende ufficialmente il via la stagione del baseball, per quanto riguarda il campionato di Serie B. Tra le trenta protagoniste, suddivise in quattro gironi (otto squadre ciascuno per i gironi A, B e C, sei squadre per il girone D), ci sarà anche il JFK Baseball Mondovì, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione che ha portato la promozione.

La storia della società monregalese parte da lontano, quasi cinquant'anni fa: la passione sconfinata di Michele Rosso per uno sport che negli Stati Uniti è popolare e seguito quanto da noi il calcio porta ad una prima aggregazione di appassionati, nell'ormai lontano 1976. Nasce così l'avventura del Diamante Mondovì, associazione sportiva molto attiva, anche nell'organizzazione di eventi e tornei. Tra gli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta il quartier generale del Diamante si trasferisce dall'Altipiano ai Passionisti, dove nel 1991 si inaugura il nuovo impianto. La società partecipa ai campionati, e a Mondovì crescono anche talenti, come Antonello Boe e Gabriele Tealdi che arrivano a vestire la maglia della Nazionale, o come Luca Ferrua e Fabio Bellocchio che hanno giocato nel massimo campionato di Serie A. Il punto più alto in campo la squadra monregalese – che una quindicina di anni fa assume la nuova denominazione di JFK Baseball Mondovì – lo tocca nella stagione 2001, con la disputa del campionato di Serie B. Proprio quella Serie B che ritrova la squadra monregalese tra i suoi protagonisti in questa stagione 2025: un campionato nel quale il JFK vuole ben figurare, costituendo ancora un tassello importante e brillante nelle attività sportive per la Città di Mondovì

I COMMENTI

L'assessore allo Sport della Città di Mondovì Alessandro Terreno

Un piacere e un onore poter recare quest’oggi al JFK Baseball di Mondovì i saluti dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità monregalese, alle soglie di questa nuova stimolante stagione. Una stagione che segna il ritorno in Serie B dopo più di vent’anni, innanzitutto, a testimonianza della serietà e della solidità del recente percorso di crescita compiuto dalla società. Un cammino, quest’ultimo, che consente all’intera città di rafforzare la propria vocazione sportiva e il proprio posizionamento strategico grazie al prestigio di cui oggi gode la Serie B, ma che certifica altresì gli investimenti compiuti a partire dal vivaio, con un settore giovanile particolarmente vivace e promettente. Ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti, allora, gli auguri più sinceri di buon lavoro e di buon campionato, nella speranza di un’altra stagione esaltante nel nome dello sport, della sana competizione e della buona integrazione, grazie ad una rosa eterogenea che amalgama campioni stranieri a talenti locali.

Il presidente del JFK Mondovì Stefano Gazzola

Lo scorso anno abbiamo disputato una stagione straordinaria, conquistando la promozione al termine di un campionato emozionante e faticoso. Quest'anno la nostra intenzione è quella di ben figurare in questa nuova categoria di assoluto prestigio: arrivernano nuovi stimoli e nuove sfide ma ci sentiamo pronti a coglierli. La nostra intenzione, come società, è di proseguire a valorizzare il nostro Settore giovanile, che quest'anno conta di una squadra Under 12 e di una di Esordienti (8-10 anni) iscritte al campionato regionale. Ringraziamo i nostri sponsor, fondamentali sostenitori della nostra attività, e tutti i volontari che ruotano attorno al nostro mondo, consentendoci di dare lustro ad una società che ha quasi cinquant'anni di storia, che anche quest'anno intendiamo onorare in campo e fuori.

Il direttore sportivo Enrico Rosso

Vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita: per questo motivo – nel rispetto del nostor budet a disposizione - la squadra è stata rinforzata, senza peraltro snaturarla e mantenendo quindi un'adeguata quota di risorse locali. Abbiamo in rosa giocatori che hanno esperienza internazionale e hanno militato in squadre della serie A argentina, quindi sapranno dare il loro contributo alla causa. Altrettanto interessante, dal punto di vista sociale, è la loro perfetta integrazione nella realtà monregalese: i nostri quattro giocatori stranieri che giungono dall'estero lavorano con successo in un'azienda di gestione del verde. Abbiamo anche effettuato investimenti sul nostro impianto sportivo ai Passionisti, con lavori all'illuminazione e ai servizi igienici per l'adeguamento alla categoria: in merito a ciò, la società ringrazia il Comune di Mondovì che ci è venuto incontro. Mondovì che a nostro avviso beneficerà della presenza del JFK in serie B: rappresentiamo infatti l'unica squadra di serie B in tutto il Piemonte, porteremo il nome della nostra città in giro per il nord Italia, ed altrettanto le squadre avversarie avranno modo di visitare e scoprire Mondovì.

L'allenatore Leo Marconi

Sarà un campionato complesso, affronteremo della trasferte molto impegnative. Il nostro obiettivo è quello di conquistare una salvezza tranquilla, collocandoci a metà classifica. Riteniamo che ci siano almeno due-tre squadre alla nostra portata con le quali ce la possiamo giocare; con altre, più esperte e con roster di assoluto valore, sarà decisamente più difficile, ma in ogni caso metteremo sempre in campo il massimo impegno per ben figurare. Un ringraziamento alla società per la campagna acquisti condotta in stretta sinergia, che ha consentito un rafforzamento del roster che avrò a disposizione.

JFK MONDOVI': LE SQUADRE

Il roster della Serie B

Egidio AIMO 2009 INTERNO - RICEVITORE

Davide CALCAGNO 2006 LANCIATORE

Gregorio CEBOTARI 2004 LANCIATORE

Alessandro FERRERO 1995 SECONDA BASE - ESTERNO

Sebastian Alberto FONTANA 1989 PRIMA BASE – LANCIATORE

Lorenzo FORTE 1998 ESTERNO - RICEVITORE

Luca FRANCESCHINI 2003 PRIMA BASE

Marco GHIGLIA 2000 ESTERNO

Matteo GHIGLIA 2000 INTERNO

Pietro GIANOGLIO 1998 ESTERNO

Augustin KRAMER 2003 RICEVITORE – BATTITORE DESIGNATO

Federico LINGUA 2004 RICEVITORE -SECONDA BASE

Marco NASO ONOFRIO 2002 ESTERNO - LANCIATORE

Pedro PADILLA GAMBOA 2002 INTERBASE - LANCIATORE

Gabriele PANERO 2000 ESTERNO - LANCIATORE

Fabrizio ROATTA 1990 INTERNO

Alfredo Luciano RODRIGUEZ 1991 INTERNO

Lorenzo ROSSO 2006 SECONDA BASE - LANCIATORE

Tecnici: Leonardo MARCONI; Sebastian Alberto FONTANA

Preparatore tecnico: Alessandro BELLA

Preparatore tecnico lanciatori: Antonello BOE

Dirigenti tecnici: Valter FERRERO; Egidio POGGIO.

I ragazzi del settore giovanile

Yeiland ANGULO

Orgesa ASSLANI

Fabio BALDACCINI

Francesco BALLATORE

Giada BECCARIA

Greta BECCARIA

Franco BONGIOANNI

Michele CANALE

Riccardo CANDELA

Leandro CASI

Edoardo CAVARERO

Violante Emma CIANNI

Giorgio DANNA

Thomas DE MATTEIS

Edoardo GANZINELLI

Giada GHIGLIA

Mattia GIACCONE

Samuele RAVIOLO

Michele ROBALDO

Emma SOMA'

Tecnici: Egidio POGGIO; Agustin KRAMER; Sergio FORMENTELLI.

Dirigenti:

Presidente, Stefano GAZZOLA;

Vice-presidente Sergio FORMENTELLI;

Enrico ROSSO; Valter FERRERO; Egidio POGGIO; Alessandro FERRERO; Maurizio BALDACCINI; Raffaella ROSSO; Raffaella BOCANEGRA; Emanela CHIAUDRERO; Yohannes CASI.

Responsabile gestione manutenzione impianto: Carmelo NASO ONOFRIO

IL CAMPIONATO Il campionato di serie B inizia nel week-end del 12-13 aprile. Si disputano due incontri ogni week-end.Ci sarà un turno di sosta per Pasqua ed un turno di sosta tra il girone di andata e quello di ritorno. La regular season terminerà nel weekend del 26-27 luglio: le prime due squadre classificate di ogni girone parteciperanno ai play-off per la promozione di quattro squadre nella Serie A Silver 2026. Le squadre ottave classificate si affronteranno nei play-out per evitare la retrocessione in Serie C. Le finali play-off si terranno nei fine settimana del 23- 30 agosto ed eventualmente il 31 agosto, mentre l'atto conclusivo dei play-out avrà luogo nei weekend del 30 agosto e 6-7 settembre.