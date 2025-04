Bra, il Caffè Letterario di Albedo tra musica e letteratura con Raffaele Montanaro

Giovedì 10 aprile il Caffè Letterario di Albedo ha dato il benvenuto a Raffaele Montanaro. Il pianista e compositore torinese ha presentato la sua ultima pubblicazione “La musica a modo mio” (editore Liber Faber) in dialogo con i giornalisti Silvia Gullino e Pino Berrino.

Il pubblico di Bra ha potuto scoprire direttamente dalle parole dell’autore la trama, gli aneddoti e le curiosità di un’esperienza vissuta alla luce della musica. Un libro da sfogliare e da vivere come un viaggio, partendo dalle melodie che hanno accompagnato la serata.

Perché la musica non va vista come un fine, ma come mezzo, come sentimento che tutti possono provare dentro di sè. È questo il messaggio che Montanaro esprime attraverso la sua arte, grazie all’innegabile valore aggiunto della passione.

Ad aumentare lo spessore dell’evento, che si è svolto nella sala di BrArte, è stata la presenza dell’editore Carlo Sonnino, arrivato a Bra dal Principato di Monaco insieme alla consorte Caterina Reviglio, celebre maestra di cerimonie alla casa dei Principi Grimaldi.

In apertura i saluti d’ordinanza e soprattutto il pensiero di vicinanza alla madrina di Albedo, Teresina Boccato, con l’augurio di una pronta guarigione per il ritorno in mezzo alla platea che tanto ama.

L’appuntamento si è arricchito della mostra pittorica di Francesca Semeraro, nonché degli interventi di Flavia Barberis, presidente di Albedo, Agata Comandè, presidente di BrArte e Matteo Gotta, presidente di Dreaming In Art, che hanno dato carica emotiva in questa serata dedicata all'amore per l’arte e la cultura.