Volley Femminile – L’allenatore cuneese Marco Fenoglio ha commentato a “TIME OUT” il suo esonero del Fenerbahce: “La decisione mi ha sorpreso, ma fa parte del nostro lavoro”

L’allenatore cuneese Marco Fenoglio è intervenuto ieri sera nel corso dell’ultima puntata stagionale di “TIME OUT”, il programma sul volley femminile del gruppo More News. L’esperto tecnico ha commentato il recentissimo esonero da quella che in questa stagione è stato il suo top club: il Fenerbahce. Tre giorni dopo la conquista della Coppa di Turchia, Marco Fenoglio e il suo staff sono stati sollevati dall’incarico. Decisione che è giunta poche ore dopo la sconfitta subita a opera del Galatasaray in gara1 della semifinale del Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco.

Coach, questo esonero ci ha stupiti e lei se lo aspettava? “Una decisione che ha sorpreso anche me.” – ha affermato Fenoglio – “Tre giorni prima avevo vinto la Coppa di Turchia. Venivamo da una stagione dove purtroppo avevamo fallito l’accesso alla Final four di Champions League per noi molto importante. Però avevamo già vinto la Super Coppa di Turchia, mai conquistata, avevamo chiuso la regular season al primo posto con 7 punti di distacco dalla seconda e poi era giunta la conquista della Coppa di Turchia. Ormai non mi stupisco più di niente. Fa parte del nostro lavoro. Le dinamiche ad alto livello probabilmente sono queste.”

La mancata qualificazione alla Final four di Champons potrebbe aver provocato una insanabile crepa? “Sicuramente la volontà e le aspettative del club erano improntate a centrare la Champion League, ma quando lotti per trofei così grandi ti scontri con realtà molto importanti. Noi siamo usciti di scena nei quarti dopo aver perso al golden set contro il Vakifbank di Giovanni Guidetti, che non è propriamente una squadretta da due soldi. Nello sport non decidi di vincere la Coppa Campioni e la vinci, devi giocare e ci sta che si possa perdere.”

Chi è la favorita per la conquista della Champions League? “Per l’organico e per quanto ho potuto vedere il Conegliano resta la squadra da battere. Delle quattro squadre, tutte molto forti, penso che Conegliano e Milano abbiano qualcosa in più rispetto le altre.”

E’ presto per pensare al futuro? “Al momento la priorità è tornare a casa. Poi vediamo cosa ci riserverà il futuro. Sono tranquillo, vedrò e valuterò con attenzione le eventuali proposte”.

Quello di Marco Fenoglio e Mondovì è un legame importante. Stagioni entusiasmanti alla guida dei maschi del Vbc e una bella collaborazione con la Lpm… “Sono rimasto molto legato a loro.” – continua l’esperto tecnico cuneese – “Con Vbc ed Lpm ho trovato delle persone con cui sono ancora in contatto e sono state due esperienze molto belle. Con il Vbc abbiamo rischiato concretamente di andare in Super Lega, eravamo veramente forti. Nel Puma ci sono Paolo e Alessandra che sono degli amici. Averli visti retrocedere mi è dispiaciuto molto.”