E' morto il giornalista Franco Abruzzo, aveva 85 anni

(Adnkronos) - E' morto Franco Abruzzo all'età di 85 anni oggi 12 aprile 2025 nella sua casa di Sesto San Giovanni. Storico presidente dell’Ordine regionale della Lombardia che ha guidato per 18 anni, Franco Abruzzo lascia la moglie Diana e le figlie Vittoria e Anna Maria.

Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha iniziato l’attività giornalistica, dalla Calabria al Tempo e al Giornale d’Italia. Nel 1962 si trasferisce a Milano, dove inizia a lavorare al 'Giorno' come cronista giudiziario. Successivamente diventa caposervizio di cronaca giudiziaria, caposervizio al Politico e poi alle cronache nazionali sotto la guida di Italo Pietra, Gaetano Afeltra, Guglielmo Zucconi. Nel 1975, viene chiamato da Eugenio Scalfari a la Repubblica, ma – dopo aver firmato – resta al Giorno. Passerà al Sole 24 Ore di Gianni Locatelli nel 1983: ci resterà fino a marzo 2001, dopo aver ricoperto e funzioni di caposervizio Interni, vice redattore capo, segretario di redazione, redattore capo centrale. Nel 1978 fa parte dei gruppo che, attorno a Walter Tobagi, dà vita alla componente Stampa democratica con l’obiettivo di dare una struttura davvero pluralista alla rappresentanza sindacale dei giornalisti: già componente del Comitato di redazione del Giorno, diventa consigliere e componente della Giunta dell’Associazione lombarda dei Giornalisti, e del Consiglio nazionale della Fnsi. Ha anche svolto attività di insegnamento: Storia del giornalismo e poi Diritto dell’informazione all’Università degli Studi di Milano Bicocca e all’Università Iulm di Milano. Tra i suoi libri. “Il giornalista, la legge e l’esame di Stato”, “Guida del giornalista” e il “Codice dell’informazione e della comunicazione”.

Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli con il consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti esprime "cordoglio per la scomparsa del collega Franco Abruzzo ed è vicino alla famiglia alla quale porge le più sentite condoglianze". La Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) esprime in una nota "il più profondo cordoglio e si unisce in un affettuoso abbraccio alla moglie Diana e alle figlie Vittoria e Anna Maria".