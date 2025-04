LDA chi è, il figlio di Gigi D'Alessio a Verissimo: il percorso da Amici ai pregiudizi

(Adnkronos) -

LDA sarà ospite oggi, sabato 12 aprile, a Verissimo. Il figlio di Gigi D'Alessio dopo l'annuncio di un ritorno imminente sulla scena musicale, ha pubblicato ieri il suo nuovo singolo, dal titolo 'SHALLA', che segna un punto di svolta, che lui stessa considera come una "rinascita".

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. È nato a Napoli il 27 marzo del 2003 ed è il terzo figlio di Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato, l'ex moglie del cantautore napoletano.

Luca segue le orme del padre e durante l’adolescenza si appassiona alla musica intraprendendo una carriera nel mondo discografico. Comincia da piccolo a scrivere testi per le sue canzoni e nel 2020 pubblica il suo singolo di debutto dal titolo ‘Resta’.

Nel 2021 Luca D’Alessio partecipa al talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Arriva al serale classificandosi al quinto posto. Successivamente, esce il primo EP omonimo nel quale raccoglie tutta la sua discografia includendo anche i brani eseguiti live durante la partecipazione ad Amici.

Partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Se poi domani’ e si classifica al 15esimo posto. Dopo la partecipazione alla kermesse canora, il cantante pubblica il suo primo album dal titolo ‘Quello che fa bene’.

Più volte Luca D'Alessio è stato etichettato come "raccomandato" proprio per il suo cognome d'arte. Durante la sua partecipazione ad Amici, il cantante era scoppiato in lacrime per la paura di sentirsi costantemente giudicato: “Dopo un po’ sentirsi dire che è per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Quando alcuni pensano che essere ‘il figlio di’ è facile, per tante cose, non sanno che ti rende la vita difficilissima. Soprattutto quando hai un padre che è popolare. Se mio padre avesse fatto il medico e io volevo fare il medico, mi avrebbero fatto i complimenti perché seguivo le orme di mio padre. Perché in questo lavoro non succede la stessa cosa? Perché non vengo capito?”.

Con il tempo però LDA ha saputo farsi conoscere e ha imparato ad accettare le critiche: "Il problema sapete quale è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi", aveva detto il cantante durante un suo live replicando agli haters e all'etichetta di "raccomandato".