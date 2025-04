Marc Marquez in pole in Qatar davanti ad Alex, Bagnaia in 4^ fila

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, conquista la pole position del Gran Premio del Qatar (la quarta di fila), grazie al crono di 1'50"499. Sul circuito di Lusail, l'otto volte iridato si candida come il favorito principale per la sprint serale. Ha chiuso, infatti, con l'undicesimo tempo il compagno di squadra Pecco Bagnaia, caduto all'inizio del secondo run alla curva quattro. Dalla seconda casella scatterà Alex Marquez con la Ducati griffata Gresini, di appena un decimo più lento rispetto al fratello, miracolosa terza posizione, invece, per Fabio Quartararo (Yamaha, +0"260). Le Ducati Pertamina di Franco Morbidelli (+0"311) e di Fabio Di Giannantonio (+0"430) chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto, sesto Maverick Vinales (Ktm Tech3). Nell'ordine, la terza fila è composta da Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Alex Rins. Decimo Ai Ogura, mentre dodicesimo si piazza Pedro Acosta a completare la quarta fila con Bagnaia.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).