Musetti, quanto guadagna se batte De Minaur e come cambia il ranking

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti sfida oggi, sabato 12 aprile, Alex De Minaur nella semifinale di Montecarlo. La prima volta dell'azzurro, mai arrivato così avanti nel Masters 1000 che apre la stagione sulla terra rossa, vale l'accesso a una finale che può pesare molto sia a livello di ranking Atp che di montepremi. Ancora di più in caso di trionfo nell'ultimo atto in programma domenica 13 aprile, in cui Lorenzo affronterebbe il vincitore del derby spagnolo tra Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz.

L'accesso alla semifinale di Montecarlo ha già garantito a Musetti un balzo nel ranking. Al momento Lorenzo si trova al 16esimo posto della classifica Atp, mentre De Minaur occupa la decima posizione, ma da lunedì la situazione sarà diversa. Con la vittoria nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas l'azzurro si è già assicurato 300 punti, visto che nel 2024 era uscito agli ottavi di finale e dovrà scartare quindi soltanto 100 punti.

Nel ranking Musetti vola così al 13esimo posto, festeggiando così il suo best ranking e superando in un colpo solo proprio il greco, lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur FIls, eliminato ai quarti da Alcaraz.

La situazione migliorerebbe ancora in caso di vittoria contro De Minaur. L'accesso alla finale di Montecarlo potrebbe proiettare Musetti a un passo dalla top ten, in undicesima posizione. Lorenzo supererebbe così il danese Holger Rune e lo statunitense Tommy Paul. Un'eventuale vittoria a Montecarlo segnerebbe l'approdo di Musetti tra i migliori dieci tennisti al mondo, con il toscano che raggiungerebbe il settimo posto nel ranking superando in un solo colpo proprio De Minaur, il norvegese Casper Ruud, e i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Non solo ranking però. Grazie alla semifinale raggiunta a Montecarlo Musetti si è già assicurato una buona fetta del montepremi stanziato per il Masters 1000. Ai semifinalisti spettano infatti ben 282.650 euro, mentre l'accesso alla finale vale 516.925 e la vittoria 946.610 euro.