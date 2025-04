A Mondovì nasce “Scholḗ. Pratiche di comunità”: un gruppo per mamme alle prese con difficoltà educative e scolastiche

Un nuovo percorso dedicato alle mamme prende il via a Mondovì, promosso dall’associazione MondoQui nell’ambito del progetto Scuola di Tutti, con il sostegno della Fondazione CRT. L’iniziativa si rivolge prevalentemente alle donne non occupate, con figli in età scolastica, e punta a creare uno spazio di ascolto, confronto e condivisione, in particolare per chi vive difficoltà legate a barriere linguistiche o culturali.

Il nome Scholḗ richiama l’antico significato greco di “tempo libero”: un tempo da dedicare alla riflessione, alla crescita personale e alla costruzione di relazioni. Ed è proprio questo lo spirito del progetto: offrire alle mamme un luogo accogliente dove potersi esprimere, confrontare e trovare strumenti utili per affrontare con maggiore serenità le sfide legate alla scuola e alla genitorialità.

Il percorso, che unisce dialogo e movimento corporeo attraverso la danza, sarà guidato da Gaia Giovine Proietti (rete Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome) e da Ilaria Bagarolo, artista della danza. Saranno cinque incontri tra aprile e giugno, nei quali si affronteranno temi come la comunicazione con i figli, l’uso della tecnologia e le difficoltà scolastiche, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra famiglie e scuola.

Gli incontri si terranno all’Oratorio del Sacro Cuore (via Risorgimento, angolo piazza Monteregale) nei mercoledì 23 e 30 aprile, 7 e 14 maggio, più una data a giugno, dalle 10 alle 11,30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le donne.