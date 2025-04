BASEBALL SERIE B: JFK Mondovì, l'esordio è straordinario! Doppio successo contro Catalana Alghero che lo scorso anno era in Serie A

Entusiasmo alle stelle per il JFK Baseball Mondovì, unica squadra del Piemonte a partecipare al campionato nazionale di Serie B: dopo la presentazione della squadra nella serata di venerdì, sabato e domenica in campo i biancoblù hanno brillato in modo straordinario, superando contro ogni pronostico la ASD Catalana di Alghero, una delle squadre più blasonate del girone essendo scesa dalla serie A al termine della scorsa stagione.

E invece Mondovì ha disputato due partite praticamente perfette, andando a vincere entrambi gli incontri per manifesta inferiorità. Nella prima gara, disputata sabato, l'incontro si è interrotto al sesto inning sul punteggio di 20-1 per i ragazzi di Leo Marconi: dopo un primo inning equilibrato terminato sul punteggio di 0-0, le mazze monregalesi hanno iniziato a “cantare”, JFK si porta sul 9-0 al termine del secondo inning difendendo poi egregiamente il vantaggio. Prestazioni top da parte di tutti in attacco, da segnalare quelle dei quattro stranieri, Augustin Kramer, Sebastian Fontana, Pedro Padilla e Luciano Rodriguez.

Sul monte di lancio molto bene Luca Franceschini per quanto riguarda la prima parte, così pure il giovane Davide Calcagno nella seconda, che non hanno concesso nulla agli avversari. Domenica mattina il sontuoso bis da parte dei monregalesi: inizio in salita, con il vantaggio di Alghero, che a fine terzo inning si trova avanti per 4-0. Dopodiché torna in scena Mondovì, trascinato da Fontana, Padilla, Rodriguez: pioggia di valide, fino a raggiungere il quattro pari al termine del quinto inning. Da quel punto anche il resto della squadra risponde egregiamente, valide per Matteo Ghiglia, ancora Augustin Kramer, Gabriele Panero, Federico Lingua e Lorenzo Rosso, per l'8-4 a favore del JFK. La partita si chiude alla fine dell'ottavo inning per manifesta inferiorità sul punteggio di 15-5.

Da segnalare sul monte di lancio la prestazione di Pedro Padilla, che ha rilevato Gregorio Cebotari al termine del terzo inning e che ha tenuto molto bene senza concedere molto agli avversari. “Ottima la prima da parte di tutti i giocatori – commentano tecnici e dirigenti della società monregalese -: non credevamo di partire con il botto visto lo spessore dell'avversario, ma è stato fatto. Sicuramente le prestazioni di ognuno sia in attacco che in difesa sono state eccellenti”. Ora ci sarà la sosta pasquale, dopodiché il JFK Mondovì è atteso dalla trasferta di Lodi contro gli Old Rags