Nuoto, Lorenza Bar eletta in giunta del Comitato Italiano Paralimpico

Con 15 voti, risultando la prima eletta Lorenza Bar entra nella giunta CIP (Comitato Italiano Paralimpico) come rappresentante delle Federazioni.

Lorenza dirigente del CSR (Centro Sportivo Roero), laureata in scienze naturali con un master in psicologia scolastica e pedagogia, ha ricoperto per 6 anni la carica di Delegato della Regione Piemonte della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Fondatrice del settore nuoto paralimpico del CSR, i suoi atleti hanno conquistato diversi podi ai Campionati Italiani Assoluti e Giovanili.

La giunta CIP sarà così composta: Presidente: Silvia Bruno – Rappresentanti FSNP/FSP : Lorenza Bar – Dario Vernassa – Filippo Vergnano. Rappresentante DSP/DSAP: Balma Carla Stefania – Rappresentante atleta: Gabriele Araudo – Rappresentante Tecnico: Giorgio Gioberti