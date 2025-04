Volley A2/F - Il Puma all'ultimo atto; la BAM Mondovì saluta la serie A2 con la trasferta in casa dell'Albese Como

Puma all'ultimo atto. La Bam Mondovì, questo pomeriggio alle ore 17, scenderà in campo per la sua ultima gara di serie A2. La squadra rossoblù, già retrocessa matematicamente in B1 da tre giornate, renderà visita alla Tecnoteam Albese Como delle ex schiacciatrici Marika Longobardi e Laura Grigolo, nella sfida valida per l'ultima giornata di Pool Salvezza. Una partita che se per le pumine ha ormai poco da raccontare, per le ragazze di Chiappafreddo ha invece un significato ben diverso.

L'Albese, infatti, tallonato in classifica dal Casalmaggiore, ha l'obbligo di vincere per essere certa di tagliare il traguardo della salvezza. Un'impresa che, stando alle ultime prestazione delle pumine, appare ampiamente alla portata delle padrone di casa. Le ragazze di coach Basso, infatti, dopo la retrocessione matematica hanno dato vita a prestazioni deludenti, come se non si aspettasse altro che di porre fine a questo campionato tutto da dimenticare. La Bam Mondovì, tuttavia, dovrà onorare il proprio impegno, anche per rispetto verso le altre formazioni coinvolte nella lotta salvezza.

Arbitri designati per questo incontro sono Claudia Lanza e Andrea Galteri. La gara sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito internet Volleyball World Tv. Non resta altro che ricordare che Pala Francescucci di Casnate con Bernate il fischio d'inizio è fissato per questa domenica pomeriggio alle ore 17.