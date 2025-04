Volley M/ Serie D: Alba vince 3 a 2 contro il Torino

Grande vittoria della Mercatò Alba, che ottiene un successo fondamentale e forse inaspettato alla vigilia, contro Pallavolo Torino terza in classifica. Una vittoria chiave a poche giornate dal termine che consente agli albesi di staccarsi dal fondo della classifica.

Coach Oliva parte con Dellapiana in regia e Bianco opposto, schiacciatori Morengo e Pilzer, Rocca e Varagnolo al centro con Nikolov libero.

Avvio favorevole ai padroni di casa, Pilzer in diagonale e un errore degli ospiti creano il primo break (6-3), Pallavolo Torino pareggia subito a quota 7 con un muro su Morengo, e poi passa avanti con un muro su Bianco e un ace (9-11). Il turno al servizio di Bianco mette in difficoltà la ricezione torinese, gli avversari faticano in cambio palla e ne approfittiamo per rimettere la testa avanti, 15-13 e time-out per gli ospiti. Ace di Pilzer e massimo vantaggio albese (18-14), ma un paio di errori in attacco rimettono in bilico il punteggio, così coach Oliva chiama time-out (20-18), fase calda del set, Pallavolo Torino pareggia a quota 21, poi sul turno al servizio di Morengo troviamo il break di 4-0 che ci consente di chiudere il set, aiutati da un ace fortunato e una serie di errori avversari.

Meglio gli ospiti in avvio di secondo set, più decisi nelle rigiocate, e vanno avanti 5-10. Dentro Favaretto per Varagnolo, ma non riusciamo a colmare il gap, torinesi che scappano sul 9-15 e time-out per la Mercatò; manca però la giusta aggressività, ospiti che fanno cose semplici con pochi errori e un cambio palla sistematico, rischiando così poco o nulla, altro time-out per coach Oliva sul 14-22, ormai però il set è andato e gli ospiti vanno a chiudere su un nostro errore 18-25.

Dentro Syku per un Dellapiana non al meglio, buona partenza albese con Bianco in evidenza (6-3), i ragazzi mettono anche qualcosa in più in difesa e vengono premiati dal nastro, nell’azione che vale il 9-4, ospiti in bambola e con una loro serie di errori troviamo il +8, 12-4 e time-out. Grazie al vantaggio acquisito possiamo gestire il punteggio, senza però staccare il piede dall’acceleratore, gli scambi lunghi li facciamo nostri con una buona fase muro-difesa, toccando la doppia cifra di vantaggio (18-8). Ogni punto in classifica sarà fondamentale, la Mercatò lo sa e spinge fino alla fine, prima Bianco trova il setball, poi chiude Favaretto in primo tempo, 25-14.

Le due squadre si alternano al comando ad inizio quarto set, scambi lunghi e buona intensità per entrambe, primo break per Pallavolo Torino che approfitta di due nostri errori per andare sul 7-10, coach Oliva ferma subito il gioco. Purtroppo ci impantaniamo lì, ospiti che allungano il turno al servizio fino al 7-14, botta psicologica dalla quale non riusciamo a reagire compromettendo così il set, gli avversari sono esperti e sanno gestire il margine acquisito, evitando qualsiasi nostro tipo di rimonta per poi chiudere su nostra invasione, 17-25.

Non è però nostra intenzione mollare, Rocca lo mette subito in chiaro aprendo il quinto set con un muro, poi subito break col turno al servizio di Pilzer per il 3-0 che dà fiducia, ancora Rocca a muro (4-1), il centrale albese trova poi finalmente continuità al servizio, con la ciliegina sulla torta dell’ace del 7-1. Alba in controllo, Bianco buca il muro e cambio campo sull’8-3. Ricezione ospite in difficoltà, ace anche di Morengo e 10-4, la Mercatò sente profumo di vittoria, mani fuori di Pilzer, 11-5 e time-out per Torino. Gli ospiti provano a reagire nel finale alzando il livello della difesa ma ormai è tardi, la Mercatò spreca un paio di matchball ma poi ci pensa Morengo in diagonale a chiudere la gara sul 15-10.

Come detto vittoria pesantissima per la classifica, con il sorpasso su Lasalliano, su cui abbiamo ora 1 punto di vantaggio. Ora una settimana di sosta per le festività, si torna in campo il 26 aprile a Busca, per un altro match fondamentale.

Mercatò Alba 3-2 Pallavolo Torino (25-21, 18-25, 25-14, 17-25, 15-10)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Dellapiana, Favaretto, Mastrocola R., Mastrocola T., Mongioi (L2), Morengo, Nikolov (L1), Pilzer, Rocca, Sobrero, Syku, Varagnolo (K), Zuccaro. Coach: Oliva, Torrengo.