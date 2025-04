Volley A2/F: IL PUMA ONORA IL CAMPIONATO! La Bam Mondovì vince al tie-break in casa dell'Albese Como e trascina con sé le lombarde in B1

Pazzo, pazzo Puma! La Bam Mondovì ha chiuso la stagione vincendo per 3-2 in casa della Tecnoteam Albese Como, condannando le lombarde alla retrocessione. Le pumine, già praticamente in B1 da tre giornate, hanno onorato l'impegno. Le padrone di casa dovevano ottenere la vittoria per garantirsi la permanenza in A2 e dopo i primi due set pensavano di essere ormai vicine all'obiettivo. Le rossoblù invece hanno messo in campo grinta e determinazione, finendo per meritata le vittoria. L'Albese, dunque, abbandona la serie A2, mentre festeggia il Casalmaggiore, che con un colpo di coda riesce a trovare una salvezza insperata.

Puma altalenante ma sempre battagliero e attento in difesa, dove Morgana Giubilato ha festeggiato il suo compleanno con una prova di grande solidità. In attacco prove convincenti per tutte le pumine, in particolare Lancini, Langegger e Marengo. In casa Tecnoteam, invece, un plauso speciale lo meritano Giulia Bernasconi e Marika Longobardi. Da segnalare, infine, l’encomiabile presenza degli Ultras Puma, festanti e calorosi anche nell’ultima gara di campionato e nonostante l’amaro verdetto della retrocessione fosse stato già messo in archivio. Questa vittoria è tutta per loro. E’ calato il sipario, dunque, sulla stagione della Bam Mondovì. Da domani si inizierà a pensare alla ricostruzione dopo un’annata a dir poco deludente e piena di rammarico. Arrivederci Puma!

PRIMO SET: dopo il muro di Bernasconi l’Albese si porta sul 4-1. Il Puma risponde con un break, 4-3. Ace di Giulia Viscioni e punteggio in equilibrio sul 5-5. La squadra lombarda torna a spingere, 8-5. Attacco vincente di Giorgia Mazzon e vantaggio Albese che sale a +4. Time-out chiesto da coach Basso. Si torna in campo e le padrone di casa piazzano un altro break. Albese sul 16-9 con Bernasconi ancora protagonista. Secondo time-out chiesto dalla panchina monregalese. Ricezione del Puma in difficoltà. Ace di Rimoldi e distanza che cresce, 18-10. Le pumine provano a rendere meno pesante il punteggio, 21-14. La Bam è ancora viva, 23-18. L’ex Laura Grigolo mette a terra il punto che vale 6 set-ball. Al primo tentativo ci pensa Giorgia Mazzon a chiudere il parziale sul 25-18.

SECONDO SET: padrone di casa sul 3-0. Coach Basso ferma il gioco e chiama il time-out. Si torna in campo, ma il trend non cambia. Con il Puma in bambola l’Albese conquista altri tre punti e sul 6-0 coach Basso chiama il secondo time-out a disposizione. Arriva finalmente la risposta della Bam, 6-2. Ace per Bosso. Poco dopo anche Giulia Viscioni la imita, portando Mondovì a una sola lunghezza dalle avversarie, 8-7. Si continua a lottare punto a punto. Grigolo approfitta di una free-ball per mettere a segno il punto del 13-10. Giorgia Mazzon alza il ritmo e per la Bam iniziano i dolori, 20-15. Ancora tre punti messi a segno dalle lombarde. Black-out per le rossoblù, impassibile sotto i colpi delle giallonere. Poco dopo arriva il punto vincente di Marika Longobardi, che fissa il punteggio sul 25-16.

TERZO SET: il Puma prova a scuotersi e si porta sullo 0-2. La risposta delle padroni di casa è veemente e l’Albese ribalta il punteggio, 5-2. Time-out chiesto da coach Basso. Muro di Mazzon, 8-3. Reazione monregalese. Alessia Marengo e Miriana Manig danno nuovo vigore e la Bam si avvicina alle avversarie sull’8-7. Time-out per coach Chiappafreddo. Al rientro in campo arriva il punto della parità e subito dopo quello del vantaggio monregalese, 8-12. Filotto di 9 punti consecutivi per le pumine. Ace di Tresoldi, 10-15. L'Albese recupera il distacco, 15-15. Torna avanti Mondovì sul 17-15. Marengo a segno e rossoblù sul 18-21. Longobardi trova il punto della nuova parità, 21-21. Time-out chiesto da coach Basso. Langegger trova il punto del set-ball per la Bam. Time-out chiesto da Chiappafreddo. Longobardi annulla la chance monregalese. Si prosegue ai vantaggi. Alla fine Livia Tresoldi trova la zampata vincente per il 25-27.

QUARTO SET: l'Albese riparte di slancio, 3-0. Contro-break monregalese e punteggio che torna in parità. Nuova accelerata per le padrone di casa, 7-4. La Bam c'è e rimette in equilibrio il punteggio sull'8-8. Time-out per un preoccupato Chiappafreddo. Si rientra in campo e la Tecnoteam conquista due punti. Lancini a segno e nuova parità, 11-11. Langegger trova il pertugio giusto e mette a terra il punto del 12-14. Il vantaggio ospite sale a +4 e coach Chiappafreddo si gioca il secondo time-out a disposizione. La banda canadese del Puma è scatenata, 15-20. Le lombarde recuperano portandosi sul 20-22. Langegger conquista il punto del 21-24. Al secondo tentativo è sempre Langegger a trovare spazio e potenza per chiudere il set sul 22-25.

TIE-BREAK: Lancini mette a segno il primo punto. Albese ribalta il punteggio, 3-1. Punteggio in parità 4-4. Si va al cambio campo con la Bam avanti sul 7-8. Longobardi trova il mani-out per il 10-9. Il video-check restituisce un punto alle padrone di casa. Time-out chiesto da coach Basso. Ancora Longobardi a segno, 13-11. Il Puma non molla e ritrova la parità sul 13-13. Finale thrilling! Match-ball per l'Albese Como, ma Langegger annulla. Match-ball Puma, sul 14-15. Time-out Chiaappafreddo. Al rientro in campo arriva il punto vincente per la Bam Mondovì sul 14-16.