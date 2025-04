Volley A2M. Cuneo, la "bella" é tua! Prata battuta al tie break, semifinale riaperta

Il palasport in visibilio ha salutato la vittoria della MA Acqua S.Bernaardo Cuneo in gara-2 della semifinale play-off contro Prata di Pordenone. I set sono stati tiratissimi: 22-25/25-22/25-21/22-25/15-13 i parziali con i quali la squadra di Matteo Battocchio è riuscita a piegare quella di Mario Di Pietro.

Grandissima gara del centrale Lorenzo Codarin, che ha alzato i tentacoli bloccando gli attacchi avversari per ben 7 volte, ma che anche dalla linea di fondo ed in attacco ha fatto vedere grandi cose.

Mercoledì sera (ore 20) si giocherà la "bella" in quel di Prata di Pordenone: la serie è riapeerta.

IL MATCH

Dopo un'iniziale fase di studio e cambi palla, il primo break dell'incontro è di Prata nel turno al servizio di Alberini: 5-8 con il muro di Scopelliti su Pinali ed un gran diagonale di Gamba. Vantaggio che aumenta con un altro muro di Scopelliti, stavolta su Codarin (6-10), poi arriva anche il 7-12, primo tempo di Katalan, e Battocchio è costretto a chiamare time out. Alla ripresa del gioco sono ancora i friulani però ad andare a punto, mani e fuori di Gamba per il 7-13, poi arriva finalmente il primo break della partita di marca piemontese (10-14 con l'ace di Codarin (10-14), ma la Tinet è in palla e mette a segno il terzo muro del set con Gamba a fermare Allik (12-18). Cuneo recupera un break sull'errore in attacco di Scopelliti (14-18), si porta a -3 (15-18) con un lungolinea vincente di Pinali, ma il fallo d'invasione fischiato a Sottile riporta Prata avanti 15-20. I biancoblu provano ancora a risalire con Allik che schiaccia il punto del 17-20, si riportano a -2 (21-23), ma il primo parziale è dei Passerotti sull'errore al servizio di Sette (22-25).

Cuneo trova subito il break (3-0) nel secondo set con la battuta tattica di Allik su Terpin: mani alte del muro per Pinali e diagonale vincente di Sette. I piemontesi raddoppiano il vantaggio con un mani e fuori di Allik sul muro avversario (8-4) e allungano nella P1 di Sottile: si portano 11-5 con il block di Codarin a fermare Scopelliti e la palla vincente di Allik, poi arriva un altro muro di Codari, stavolta su Gamba per il 12-5. Prata accusa il colpo, arriva un'invasione di Ernastowicz (14-6), poi recupera un break sul primo tempo di Katalan (16-10), ma il neo entrato Mastrangelo con la sua battuta la ricaccia indietro di 8 lunghezze (19-11). La Tinet ci riprova con Terpin (19-13) e l'ace di Alberini del -5 (19-14), ma Cuneo smuove di nuovo il punteggio nel turno al servizio di Sottile che propizia un altro muro di Codarin (su Gamba, 21-14). Prata non molla, si porta a -3 (22-19) con l'insidioso servizio di Truocchio che propiziano due muri dei friulani su Sette (Katalan e Gamba). Altro break degli ospiti con Terpin (24-22), poi chiude Volpato: 1-1 (25-22)

Il terzo set ricalca quello di apertura, regna l'equilibrio sovrano: le due squadre trovano il cambio palla sistematico fino al 13-13, poi è Cuneo a trovare il break nel solito turno (15-13) sul muro di Codarin su Gamba. Time out di Di Pietro, Pinali mette a terra il +3 sul 16-+13 ma Prata non molla e con Ernastowicz si riporta a -1 (16-15). L'errore in attacco di Terpin riporta i piemontesi avanti di 3 lunghezze (19-16), che diventano 4 (22-18) con il muro di Allik sullo stesso Terpin. La Tinet risponde a muro con Scopelliti che ferma Volpato (22-20), ma l'errore in attacco di Gamba porta i piemontesi al set ball sul 24-20. Chiude Codarin a muro su Gamba (25-21).

Quarto set, stavolta arriva subito il break di Prata, 2-4, con il muro di Katalan su Volpato. Il pareggio dei piemontesi a quota 7 sul pallonetto di Allik, ma la Tinet ritrova il break con l'ace di Gamba (8-10) e poi va a +3 (8-11) con un mani e fuori di Ernastowicz. L'errore in attacco di Gamba rimette in corsa Cuneo (10-11) che ritrova la parità, 11-11, con un diagonale vincente di Sette., ma i passerotti tornano a +2 (11-13) grazie a Terpin. Punto del nuovo +3 ospite (11-14) messo a terra da Katalan, altra risposta dei padroni di casa che con Allik tornano sotto 14-15, ma l'errore in attacco di Pinali costringe Battocchio a fermare il gioco sul punteggio di 14-17. Arriva un muro di Scopelliti sull'opposto piemontese (15-19), poi l'errore di Ernastowicz che regala il -2 agli avversari (18-20), ma anche un altro block su Pinali (Terpin, 19-23). Le ultime speranze di Cuneo per raddrizzare il set passano dal mani e fuori di Pinali (21-23), ma come nel set d'apertura è l'errore al servizio di Sette a portare la partita al tie break.

Tie break ad alta tensione: break di Cuneo sull'errore in attacco di Gamba (4-2), immediato pareggio di Prata (4-4) sulla pipe di Terpin e contro break dei friulani con il muro di Ernastowics su Pinali (5-7) che si riscatta trovando il mani e fuori del 7-7. Al cambio campo la Tinet è avanti di una lunghezza (7-8), ma il muro di Sottile su Ernastowicz ribalta momentaneamente la situazione in favore di Cuneo sul 10-8 prima che il solto cambio effettuato da coach Di Pietro con Guerriero in battuta dia i suoi frutti: il pareggio, 11-11, lo trova Scopelliti. L'ace di Karlik riporta i biancoblu avanti di un break (13-11), mentre il muro di Codarin su Terpin vale il match ball per i ragazzi di Battocchio sul 14-11. Ma non è finita: Alberini trova l'ace del -1 (14-13), ma poi sbaglia la battuta che porta Cuneo alla bella.