Volley A2M, Cuneo-Prata 3-2. Battocchio: "Pubblico da brividi, ci ha aiutati tanto" [VIDEO]

Matteo Battocchio si presenta in conferenza stampa con gli occhi lucidi e la faccia stralunata. La gioia di aver battuto Prata di Pordenone, prima volta in stagione e proprio nel momento più importante, è davvero grande: "Ci tenevamo tanto, uscire davanti a questo pubblico sarebbe stato un peccato. Un pubblico pazzesco, da brividi, ci ha aiutati tanto"

L'analisi della partita: "Come gara-1 è stata una partita tesa, giocata a viso aperto e con molte sbavature da entrambe le parti. Credo che i ragazzi si meritassero una serata così. Prata era l'unica squadra che non avevamo mai battuto e abbiamo sfatato il taboo"

Serie riaperta, mercoledì sera c'è gara-3. il coach: "Per batterli a domicilio dovremo fare una prestazione superiore in battuta e ricezione. Gli alti e bassi sono una cosa normale in queste gare, là sarà un po' più difficile ma va bene così. Ci penseremo da domani".

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: