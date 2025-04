Fiorentina-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Fiorentina. I viola ospitano oggi, domenica 13 aprile, il Parma nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino, reduce dalla vittoria esterna contro il Celje nell'andata dei quarti di finale di Conference League, va a caccia di punti importanti in chiave europea, mentre quella di Chivu vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.

La sfida tra Fiorentina e Parma è in programma oggi, domenica 13 aprile, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka. All. Chivu

Fiorentina-Parma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.