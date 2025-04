Spareggio Champions all’Atalanta, Bologna sconfitto 2-0

BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta torna a vincere in casa, col Bologna finisce 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pasalic, entrambe arrivate nel primo tempo. Successo importante per i bergamaschi, il primo del 2025 in campionato: scavalcata la Juventus, i nerazzurri sono terzi a -4 dal Napoli. Brusca frenata in chiave Champions per quanto riguarda la squadra di Italiano, la Lazio questa sera potrebbe agganciare o superare i rossoblù.L'assenza di De Ketelaere (il belga salterà molto probabilmente anche la sfida col Milan) non ha complicato i piani di Gian Piero Gasperini, la mossa Pasalic ha creato parecchi problemi alla squadra di Italiano: a cambiare l'inerzia della gara è stata la rete di Mateo Retegui, l'italo-argentino ha toccato quota 23 grazie al pallone filtrante arrivato dal suggerimento rasoterra di Bellanova.La prima rete ha frastornato il Bologna, il raddoppio nerazzurro è arrivato al 21' quando ancora Retegui, dopo aver lottato con Lucumì, si è inventato il cross perfetto per lo stesso Pasalic, arrivato al momento giusto per superare una difesa rossoblù praticamente immobile. Ndoye ha provato a superare Carnesecchi con una girata di prima intenzione, ma il portiere dei bergamaschi si è superato con un intervento istintivo, da due passi poi Hien ha deviato in calcio d'angolo. Allo scadere del primo tempo Gasperini ha perso Kolasinac a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che verrà valutato nei prossimi giorni.Nella ripresa Italiano ha stravolto la squadra con tre cambi, Dominguez - entrato al posto di uno spento Orsolini - si è reso pericoloso, ma l'argentino ha trovato davanti a sè ancora il portiere dei bergamaschi. Il doppio vantaggio ha permesso ai padroni di casa di controllare senza rischiare troppo, il Bologna ha gestito il possesso senza mai trovare la giocata pericolosa: nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Milan mentre il Bologna accoglierà l'Inter, con la voglia di poter cancellare un pomeriggio in cui i felsinei non sono riusciti ad esprimere il solito calcio.- foto Image -(ITALPRESS).