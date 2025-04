Ucraina, attacco russo su Sumy: "Molti morti"

(Adnkronos) -

Attacco missilistico della Russia oggi, domenica 13 aprile, contro la città ucraina di Sumy. Lo denuncia il sindaco, Artem Kobzar che sui social media parla di "molti morti", aggiungendo che "il nemico ha colpito di nuovo civili".

Da parte sua, il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che l'attacco ha provocato numerose vittime, senza precisarne il numero.

Secondo quanto ha reso noto sui social l'Aeronautica militare di Kiev, la notte scorsa le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 55 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed. Di questi, 43 velivoli senza pilota sono stati distrutti e 12 droni-esca sono caduti in zone aperte. I droni abbattuti sono stati intercettati nel nord, nel sud e nel centro del Paese.

Donald Trump esprime la convinzione che i negoziati tra Russia e Ucraina per un cessate il fuoco "stiano andando bene", ma sottolinea la necessità che si arrivi presto ad una soluzione. "Credo che tra Ucraina e Russia possa andare bene, lo scoprirete molto presto - ha detto ai giornalisti su Air Force One - c'e' un punto in cui bisogna fare o tacere. Vedremo quello che succede, ma credo che stia andando bene".