A Busca la lettura scenica “Don Costanzo – prete partigiano” per ricordare un eroe della Resistenza

Mercoledì 23 aprile alle ore 21, il Teatro Civico di Busca ospiterà la lettura drammatizzata “Don Costanzo – prete partigiano”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Brenna e Omar Ramero, con l’accompagnamento musicale dal vivo di Giuseppe Notabella alla tromba e Stefano Bertaina alla fisarmonica.

La performance si ispira alla vita di don Costanzo Demaria, parroco di San Chiaffredo di Busca, figura emblematica della Resistenza locale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, don Costanzo mise a disposizione la propria canonica per aiutare i partigiani, esponendosi più volte al rischio di arresto e riuscendo a salvarsi in alcune occasioni grazie all’intervento del vescovo o a fughe rocambolesche, perfino in bicicletta.

Il 14 settembre 1944, in seguito al ritrovamento del cadavere di un fascista, le Brigate Nere cercarono vendetta: don Costanzo fu catturato, sottoposto a gravi umiliazioni e violenze fisiche e psicologiche, e infine trucidato insieme a Luigi Ardissone e Bartolomeo Lerda, due giovani di 23 anni, proprio nel luogo dove era stato rinvenuto il cadavere.

Lo spettacolo è tratto dal libro “Don Costanzo Demaria - Un prete partigiano” di Laura Dalmasso, che sarà presente durante la serata per un intervento.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dai Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo in collaborazione con ANA, ANPI, Attivamente e il Gruppo 5 gennaio 1944, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.