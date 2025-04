Cuneo a un mese dalla riduzione dell'area pedonale di Viale degli Angeli, Cuneo Nuova: "Decisione equilibrata, che ha portato vero sollievo"

A poco più di un mese dalla parziale riapertura al traffico del Viale degli Angeli di Cuneo il presidente del comitato di quartiere Cuneo Nuova Andrea Odello non ha dubbi: la misura decisa dalla giunta ha portato sollievo a chi abita e si muove quotidianamente nell’area e nelle stradine che convergono verso il Viale stesso.

Abbiamo contattato Odello per un piccolo bilancio della modifica, entrata in vigore il 3 marzo scorso. Secondo la nuova disposizione nei giorni feriali di tutto l’anno il Viale rimane chiuso al traffico veicolare a partire da corso Vittorio Emanuele II fino al Santuario degli Angeli, ad eccezione della fascia oraria dalle 7.30 alle 9, in cui tutto il Viale resta aperto alle auto. Nei sabati, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali resta in vigore l’isola pedonale da Corso Brunet al Santuario.

L’idea – per com’è stata presentata all’inizio dell’anno in commissione dall’assessore Luca Pellegrino – era quella di alleggerire dal traffico le aree circostanti il Viale, che sin dal 2020 e dall’entrata in vigore dell’isola pedonale hanno sperimentato un incremento significativo di passaggi.

“Essendoci nell’area coinvolta delle scuole il volume di traffico raggiunto in alcuni punti ha toccato negli anni livelli davvero insostenibili – ha detto Odello -. La situazione ora appare decongestionata”.

“Come comitato avevamo sottolineato fortemente la criticità, senza però schierarci in merito a una riapertura o chiusura totale ma facendoci semplicemente portavoce di un’istanza specifica – ha continuato il presidente -. Ritengo, personalmente, che la decisione sia stata presa con buon senso: decomprime una situazione senza andare a crearne altre più gravi. Una decisione equilibrata”.