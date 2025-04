La Banda Musicale "Verdi" di Sommariva del Bosco cerca nuovi musici

Chi non ha rallentato il passo per strada per sentir suonare una banda musicale? È un’istituzione identitaria di un territorio, un’occasione di aggregazione e passaggio di testimone fra generazioni, per i giovani una palestra di vita, e dalle bande sono usciti fior di professionisti, da Ennio Morricone a Paolo Fresu, tanto per citarne un paio di eclatanti.

Purtroppo, però, da più di qualche decennio molte delle compagini bandistiche soffrono di una lenta ma inarrestabile contrazione degli organici, per mancanza di nuovi ingressi giovanili ed economie in stallo, che spesso dipendono dalla sensibilità dell’assessore in carica, dimenticate dallo Stato e la cui sopravvivenza è spesso consentita grazie al continuo scambio di elementi da uno all’altro gruppo.

Allo scopo di poter rinnovare ed incrementare il numero dei musicisti a sua volta, la Banda “G.Verdi” APS di Sommariva del Bosco, che vanta oltre 170 di storia, ha organizzato dei laboratori di propedeutica musicale ad orientamento bandistico, a cura del professor Alberto Cavazzini, nelle classi elementari del comprensivo “G. Arpino” sommarivese, mentre, nelle classi delle scuole medie, il professor Alberto Marchisio ha agevolato la presentazione agli studenti, da parte di una selezione di musici, di alcuni degli strumenti musicali abitualmente utilizzati per l’esecuzione dei brani in repertorio. Gli incontri sono risultati del tutto gratuiti per gli allievi e per l’Istituto scolastico, essendo stata utilizzata una parte dei contributi concessi dall’amministrazione comunale a sostegno delle attività associative. Il progetto, approvato dal Consiglio d’Istituto, è stato realizzato grazie all’interessamento della vicesindaca Cinzia Spagnolo e alla disponibilità della dirigente Anna Giordana, coadiuvata dalla coordinatrice scolastica Antonella Garza.

In attesa che i giovani bandisti crescano, la Banda “G.Verdi” APS si rivolge a chiunque abbia il desiderio di investire una parte del proprio tempo libero nella condivisione di un percorso comune di cultura e passione. Come diceva il compianto Enzo Bosso “La musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme”.

L’accoglienza è inclusiva, senza distinzioni di età e di genere, ed è solo richiesta una conoscenza musicale di base. Per informazioni rivolgersi ai numeri 345 1855139 e 348 8982743 o scrivere alla mail bandamusicalegverdi@gmail.com