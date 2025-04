Le sfide dell’immigrazione: al cinema Monviso di Cuneo il corto girato nell'area della stazione

Mercoledì 23 aprile alle ore 20.45 presso il cinema Monviso prosegue con la terza proiezione la rassegna di cinema documentario Itinerari, Incontri, Approdi curata dal collettivo Zaratan.

I film in visione sono cinque corti documentari realizzati all’interno del progetto europeo WholeCOMM portato avanti in Italia da FIERI, un’associazione indipendente e senza scopo di lucro che da oltre vent’anni si impegna nello studio delle trasformazioni sociali ed economiche indotte da livelli crescenti di mobilità internazionale e diversità culturale. Il progetto ha contribuito alla produzione di 5 Short Stories, cinque interviste girate nelle comunità di Lüchow (Germania), Olot (Catalonia), Cuneo (Italia), Helsingborg (Svezia) e Horn (Austria). L’episodio di Cuneo, regia di Andrea Fantino in collaborazione con Andrea Ceraso e L’Isolato, si concentra sull’area della stazione e vede la partecipazione di Francesco Carbonero, ex presidente del Comitato Quartiere Cuneo Centro.

I documentari raccontano il modo in cui le città di piccole-medie dimensioni e le aree rurali rispondono all’insediamento dei migranti nel loro territorio, un passo fondamentale per il futuro dell’integrazione degli immigrati in Europa

A seguire ci sarà un confronto aperto moderato da Giulia Marro e Andrea Fantino che con gli ospiti Francesco Carbonero e Irene Ponzo, vice-direttrice di FIERI ed esperta di politiche di integrazione e governance dell’asilo, presenteranno il progetto e dialogheranno sui temi protagonisti dei cinque corti.

La rassegna è curata da Zaratan APS, con il patrocinio del Comune di Cuneo, con il contributo di Fondazione CRC, in collaborazione con FIERI, MiCo Aps, Noau | Officina Culturale, Whole Comm, CoroMoro e MorusOnlus.

Per informazioni e contatti si può fare riferimento alle pagine Facebook e Instagram del Collettivo Zaratan, oppure scrivere a segreteria@zoeincitta.it