Mondovì, fognatura al Merlo, la Lega: "Quando interverrà l'amministrazione?"

A che punto siamo sugli allacciamenti alla fognatura comunale in frazione Merlo?

Questo è quanto chiede la Lega di Mondovì in un'interrogazione a firma di del consigliere Carlo Cattaneo, depositata nel discorsi giorni in comune.

Dopo un’interrogazione che era stata presentata nel 2022 dall’intero centrodestra, oggi la Lega chiede risposte certesulla fognatura comunale della frazione.

“Preso atto che a tale interrogazione - si legge nel documento - non è seguito nessun intervento volto alla risoluzione di una problematica che impatta sulla sicurezza e sulla salute pubblica della popolazione, si chiede al sindaco una risposta nel prossimo consiglio comunale, per conoscere se siano in programma immediati interventi da parte dell’amministrazione comunale volti a risolvere un problema molto importante per la salute pubblica attraverso le necessarie segnalazione, con il coinvolgimento dell’Asl locale e dell’Arpa".