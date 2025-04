Mondovì, il Festival Funamboli annuncia il primo nome: Mauro Corona e la libertà di essere se stessi

È Mauro Corona il primo ospite annunciato per l’edizione 2025 del Festival Funamboli – Parole in equilibrio dal titolo “Libertà e liberazione”.

L’associazione culturale Gli Spigolatori ha scelto di dedicare la sesta edizione della kermesse all’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Questa importante ricorrenza, che commemora uno dei momenti topici della storia del nostro Paese, verrà declinata attraverso svariate interpretazioni del concetto di libertà: la libertà nella letteratura, nel cinema, nella musica, nella fede religiosa e, con Corona, si darà spazio alla libertà di essere sé stessi.

Lo scrittore friulano ha sempre fatto della libertà la sua cifra stilistica; dalla libertà di espressione in ogni sua forma alla libertà regalata dalle montagne e da una vita all’aria aperta, Mauro Corona ha appassionato migliaia di lettori proprio grazie al suo sguardo fuori dagli schemi e mai scontato.

Sabato 17 maggio alle ore 21, presso il Teatro Baretti di Mondovì (corso Statuto 15F), l’autore presenterà la nuova edizione de “Il soffio del gallo forcello”, il suo primo racconto scritto oltre trent’anni fa. In questa occasione, in dialogo con il giornalista Alex Corlazzoli, Corona racconterà al pubblico il suo concetto di libertà nella scrittura e, soprattutto, nel suo approccio alla vita, in un’osmosi tra letteratura e realtà capace di rendere la narrazione materia viva e pulsante nelle mani sia di chi scrive, sia di chi legge.

“Siamo onorati di poter ospitare un autore come Mauro Corona all’interno del nostro Festival - dichiara il presidente de Gli Spigolatori, Gabriele Gallo - Il suo concetto di libertà unisce perfettamente il suo essere uomo e il suo essere scrittore. La delicatezza con cui descrive la natura e la fonde nella vita stessa rappresenta una concezione di libertà: la libertà di essere ciò che si vuole senza dover scegliere”.

L’evento è realizzato in collaborazione con la libreria Confabula di Mondovì.

Ingresso libero, prenotazioni all’indirizzo mail assoc.spigolatori@gmail.com e tramite Eventbrite.