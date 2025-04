Nuovi volontari per la Croce Rossa di Mondovì

Il Comitato di Mondovì della Croce Rossa Italiana accoglie con orgoglio 11 nuovi volontari che, dopo aver brillantemente superato il corso base svoltosi nel mese di dicembre, hanno proseguito il loro percorso affrontando con determinazione, entusiasmo e spirito di servizio il secondo step formativo. Sabato 12 aprile hanno infatti conseguito l’abilitazione per operare in ambulanza, diventando ufficialmente operatori in emergenza.

Il Presidente del Comitato, Diego Gola, ha espresso un sentito ringraziamento al Direttore del corso, Paolo Pellegrino, e a tutti i docenti che hanno contribuito alla formazione, sottolineando l’elevato livello di preparazione raggiunto e la grande dedizione dimostrata lungo il percorso. Ha inoltre rivolto ai nuovi volontari un caloroso augurio per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni nel loro percorso come volontari CRI.

"Entrare nella grande famiglia della Croce Rossa Italiana – ha ricordato il Presidente – significa accedere a un mondo di opportunità: dalla formazione continua, grazie a corsi specialistici costantemente aggiornati, fino all’impegno diretto sul campo, attraverso un progressivo inserimento nelle diverse aree tematiche in cui si articola la nostra attività, sia a livello locale che nazionale".

Fin dall’inizio del loro cammino, i nuovi volontari hanno dimostrato un vivo interesse per il volontariato, accompagnato da una sincera volontà di mettere a disposizione tempo, competenze ed energie al servizio del prossimo, nel pieno rispetto dei principi fondamentali di umanità, imparzialità e spirito di collaborazione.