Parco della Rotonda di Ceva: assegnata la gestione

Novità per il Parco della Rotonda di Ceva: nei giorni scorsi sono stati individuati i gestori delle strutture ricreative e sportive, e hanno preso il via le interlocuzioni per sviluppare una serie di progettualità per la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambito.

Per quanto riguarda la gestione della parte ricreativa – ossia il bar, l’area giochi bimbi, la zona verde, il dehor e la pista da ballo – è stata riconfermata la ditta “Bar degli Angeli” di Carcare, che aveva già in gestione il complesso lo scorso anno e ha esercitato il diritto di proroga, avallato dal Comune che applicherà le medesime condizioni contrattuali per l’affidamento del servizio. Il bar, compatibilmente con le condizioni meteo, ripartirà con l'attività nel mese di maggio.

Novità invece per quanto riguarda la parte di gestione della piscina, per la quale la ditta carcarese si avvarrà della collaborazione dell'Associazione sportiva dilettantistica N.C.R.N. con sede ad Acqui Terme. Il sodalizio sportivo ha dalla sua una grande esperienza nella gestione di strutture simili, occupandosi a Mondovì della piscina comunale e della piscina scoperta di Sant’Anna, e degli impianti di Cairo e Carcare.

Come individuato nella determina di affidamento, la gestione delle attività di balneazione da parte di un soggetto con esperienza dedicata in materia risponde all’interesse pubblico di una più efficiente organizzazione delle attività, con positive ricadute sui servizi offerti all’utenza. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari di apertura, l’attività potrebbe partire già nel mese di giugno, in anticipo rispetto allo scorso anno.

L'area del Parco della Rotonda, come accennato, potrà essere oggetto di un progetto di ottimizzazione e valorizzazione, attualmente al vaglio dell’Amministrazione comunale, che sta effettuando ragionamenti su idee, fattibilità e risorse a copertura dei costi.