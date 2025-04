Savigliano, terminata la potatura degli alberi monumentali

Cure speciali per alberi speciali. È stata completata in questi giorni la potatura degli alberi monumentali di Savigliano, piante che per la loro storicità vengono preservate e curate con particolare attenzione.

A intervenire sono stati dei tecnici specializzati, arboricoltori certificati ETW (European Tree Worker).

Nello specifico è stato potato il gruppo di tassi davanti all'ospedale – due di questi alberi sono classificati come monumentali – e, in precedenza, i platani secolari di piazza Nizza.

Per queste manutenzioni, il Comune di Savigliano ha utilizzato anche uno specifico finanziamento della Regione Piemonte, dedicato proprio alla cura delle piante monumentali.