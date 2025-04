Cuneo, alla Biblioteca Comunale  si presenta l’opera dell’autrice torinese Barbara Di Dodo

"Gambe frèide. Tre personaggi in cerca di giustizia" è il titolo del libro che verrà presentato giovedì 17 aprile presso la Biblioteca Comunale di Cuneo.

Pubblicato per i tipi della Tipografia Editrice Baima Ronchetti di Castellamonte, nel Torinese, l’opera è il racconto lungo d’esordio dell’autrice torinese Barbara Di Dodo (1960-2023), insegnante di lingua inglese in varie scuole secondarie superiori che nel 1992 aveva tradotto insieme all’amica Carla Mantelli "Il mio complesso di Edipo e altri racconti" di Frank O’Connor, pubblicato da Sellerio, prima di scoprire per caso la sua vena letteraria scrivendo necrologi, ai quali hanno fatto seguito poesie (pubblicate nel 2023 nella raccolta "Che faccia tosta quest’alba diafana") e racconti. In quest’ultima opera, ambientata sullo sfondo di una Torino post-industriale, dove il lavoro malpagato, precario e irregolare continua a seminare morte, emerge la sua sensibilità per le tematiche ambientali e di giustizia sociale. Protagoniste tre persone, diverse per estrazione sociale e per età. Tre vite che arriveranno a sfiorarsi in un epilogo, nel quale a trionfare non sarà la banale promessa di un futuro felice, ma un disperato bisogno di giustizia.

L’incontro avrà inizio alle ore 17 a cura della Cooperativa Sociale Fiordaliso su iniziativa del Gruppo 150 Ore Donne e Narrativa.

Modera Simone Tedesco. Interventi e letture di Anna Novello, Nadia Bosia, Ines Pedrazzoli, Enrica Pessione e Pier Paolo Calcagno.

Parte del ricavato delle vendite del libro sarà devoluta alla Cooperativa Sociale Fiordaliso per progetti di accoglienza destinati a donne e minori vittime di violenza.