La solidarietà della Polizia penitenziaria del Cerialdo per i bambini dell'ospedale di Cuneo

Un bel gesto di solidarietà quello dagli agenti della Polizia penitenziaria della casa circondariale Cerialdo di Cuneo.





Gli agenti, accolti dal direttore dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo Livio Tranchida e dalla coordinatrice Rosanna Meinero, questa mattina hanno consegnato alcuni doni per i bimbi della Pediatria di Cuneo.

Quindici copertine per i lettini dei degenti, venti uova di Pasqua e sessanta ovetti Kinder sorpresa per i piccoli pazienti che arrivano in Pronto Soccorso.

Al reparto di neuropsichiatria infantile del Carle di Cuneo, invece, verrà donato uno specchio, che verrà collocato in ambulatorio e che servirà per la riabilitazione.





La donazione ha raccolto una cospicua adesione da parte del personale penitenziario del Cerialdo.

Il direttore generale Tranchida, oltre ad aver espresso la sua gratitudine per la generosità verso il reparto, ha colto l’occasione per ringraziare gli agenti per l’importante e delicato ruolo che svolgono quotidianamente, sottolineando come la categoria di agenti di Polizia Penitenziare, assieme a quella medica, condivide il supporto alle fragilità della persona.

“Noi poliziotti penitenziari - evidenzia il dottor Daniele Cutugno, primo dirigente e comandante di reparto della casa circondariale di Cuneo - in quanto operatori del comparto sicurezza nonché dipendenti pubblici che lavorano, seppur indirettamente, per la tutela dei cittadini, siamo particolarmente sensibili al tema della legalità, valore fondamentale per la convivenza civile e il benessere della società. Tema che desta maggior preoccupazione nella cittadinanza e in noi poliziotti, che siamo anche genitori e figli, è la cura della salute dei bambini. Per questo motivo abbiamo deciso di consegnare loro un piccolo dono, con la speranza che possano superare le loro difficoltà con la giusta serenità”.