Bra in Serie C, il sindaco Fogliato orgoglioso: "Un onore per l'intera città, grazie a tutti gli artefici di questo successo"

"Un onore per la città di Bra, siamo grati a giocatori, staff e dirigenti per questo traguardo". Parole del sindaco Gianni Fogliato, che abbiamo contattato per commentare la promozione dei giallorossi in Serie C.

Il primo cittadino braidese esprime tutto il suo orgoglio per il risultato ottenuto dalla squadra e promette il massimo impegno istituzionale per accompagnarne la crescita: "Garantiamo la nostra vicinanza per continuare a camminare insieme. Stiamo lavorando intensamente sulla questione stadio e non solo. Ci auguriamo anche che il Bra prosegua negli investimenti sui giovani e sul vivaio, essendo lo sport uno straordinario veicolo educativo".

Fogliato sottolinea: "Per noi sarà la prima volta nella Serie C unificata dopo l'esperienza degli anni scorsi in seconda divisione di Lega Pro. Saremo l'unica squadra piemontese nella categoria espressione di una città non capoluogo. Non ho mai ricevuto tanti messaggi e telefonate come stamattina, il mondo del calcio è unico. In una giornata uggiosa come quella di oggi il nostro Bra è un autentico raggio di sole".