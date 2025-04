Calcio femminile: domenica no per la Freedom FC Women, il Chievo passa 2-0 al Paschiero

Domenica no per la Freedom FC Women che incappa in una sconfitta casalinga contro il Chievo nella venticinquesima giornata di Serie B: al “Paschiero” termina 0-2 lo scontro di metà classifica, con le biancoblu che restano così ferme a quota 33, al decimo posto.

LA CRONACA - 4-1-3-2 per la Freedom: in porta Korenciova, difesa con Maffei, Brscic, Fracaros e Giuliano; Franco play basso, a centrocampo Harvey, Zanni e Bison; davanti tandem Semanova-Micheli. 3-5-2 per il Chievo: in porta Beka, retroguardia con Tonelli, Veritti e Fernandez; a centrocampo Marengoni , Begal, Ketis e Montemezzo e Pizzolato; davanti tandem Picchi-Landa.

Dopo un avvio di totale equilibrio, la prima occasione è per le padrone di casa che sfiorano il vantaggio: angolo da destra, respinta della difesa, al limite arriva Giuliano che trova una grande coordinazione per calciare al volo, prendendo in pieno la traversa a portiere battuto.

Il Chievo si vede al 31’: Begal affonda a destra e mette in mezzo, sul secondo palo deviazione sporca di Pizzolato bloccata in due tempi, con un brivido, da Korenciova. Al 38’ Marengoni si sgancia a destra e crossa: in area l’accorrente Picchi non trova la porta. Le gialloblu la sbloccano prima dell’intervallo: giro e tiro di Pizzolato che la mette sotto l’incrocio alla sinistra di Korenciova, 0-1. Alla ripresa del gioco Maffei va sul fondo e crossa da destra, Semanova in tuffo di testa non ci arriva per un soffio. Allo scadere di frazione, Begal grazia la Freedom sparando fuori a tu per tu con Korenciova.

Mister Ardizzone ci prova operando una doppia sostituzione nell’intervallo, inserendo Dicataldo e Pasquali per Maffei e Micheli, ma i piani di riscatto saltano praticamente subito: al 48’ palla vagante in area piemontese, Montemezzo è la più lesta di tutti a scaricare in rete, 0-2.

Al 61’ le biancoblu protestano: Pasquali viene trattenuta e stesa in area, l’arbitro lascia correre. Si susseguono i cambi (da segnalare il debutto assoluto in Serie B delle due “primavere” Imperiale e Macagno), ma di fatto sotto porta non succederà nulla di rilevante, nonostante i tentativi di forcing cuneese. Nel finale, cartellino rosso a Fracaros per un brutto fallo a metacampo. Finisce 0-2, la Freedom FC Women tornerà in campo sabato 19 aprile sul campo della capolista Ternana.

FREEDOM FC WOMEN-CHIEVO 0-2

RETI: 41’ Pizzolato (C), 48’ Montemezzo (C).

FREEDOM FC WOMEN (4-1-3-2): Korenciova, Maffei (45’ Dicataldo), Brscic, Fracaros, Giuliano; Franco (75’ Aime), Harvey (60’ Imperiale), Zanni, Bison (75’ Macagno); Semanova, Micheli (45’ Pasquali). A disp. Nucera, Marenco, Coda, Adugbe. All. Ardizzone.

CHIEVO (3-5-2): Beka, Tonelli, Veritti, Fernandez (80’ Gattuso); Marengoni, Begal (66’ Cavallin), Ketis (80’ Micciarelli), Montemezzo (71’ Saggion), Pizzolato; Picchi, Landa. A disp. Filippo, Di Staso, Capecchi, Masciantonio, Solinas. All. Carli

ARBITRO: Dania di Milano (Lavarra di Cosenza e Perri di Lamezia Terme)

Espulsa: Fracaros (F)

Ammonite: Brscic (F), Fernandez e Gattuso (C)