Dal riscaldamento ai festeggiamenti post partita: riviviamo la lunga ed emozionante giornata del Bra attraverso gli scatti di Christian Flammia [FOTO]

Dopo una notte di festa il Bra si è svegliato in Serie C.

La partita sul campo dell'Imperia ha coronato il sogno dei giallorossi, complice anche il pareggio della NovaRomentin in casa della Sanremese.

Legal ha aperto le marcature in avvio di gara, Minaj l'ha chiusa nel finale: risultato mai in discussione e inevitabile tripudio al fischio finale. Bra ritrova la categoria professionistica, per mister Nisticò sarà la prima volta.

Riviviamo le emozioni del Bra nell'ormai storica giornata di domenica 13 aprile attraverso gli scatti di Christian Flammia.