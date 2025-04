Gruppo di Genola in gita al Lago d’Iseo

Nel week end del 12-13 aprile un folto gruppo di soci, familiari e simpatizzanti della bocciofila genolese, ha preso parte ad una gita in pullman di due giorni, per conoscere la Franciacorta e le zone del lago d’Iseo.

Il programma prevedeva la visita dei luoghi principali della Franciacorta, con sosta per degustazione in una nota cantina, visita guidata al lago d’Iseo, con escursione in motoscafo e pranzo in agriturismo.

Sono stati due giorni in cui tutti i partecipanti hanno potuto godere, grazie anche alle favorevoli condizioni meteo, soprattutto al sabato, dei bellissimi paesaggi che circondano il lago d’Iseo.