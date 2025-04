Nuoto: Sara Curtis a caccia del pass mondiale negli assoluti Unipol di Riccione

Sara Curtis protagonista nella giornata d'apertura dei campionati italiani assoluti primaverili Unipol, in programma fino a giovedì 17 aprile presso lo Stadio del Nuoto di Riccione.

La saviglianese ha aperto la staffetta 4x100 stile libero del Centro Sportivo Esercito con un 53’’72 che, che se ripetuto nella finale individuale, varrebbe il pass per il Mondiale di Singapore. Per quanto riguarda la staffetta successo dell'Esercito davanti a Carabinieri e Fiamme Gialle. In squadra con Curtis Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci e Giulia Verona.

Oggi (lunedì) si torna in acqua con le batterie dalle 10; nel pomeriggio le finali a partire dalle 18 in diretta su Raisport HD.