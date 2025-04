Nuovi podi per gli atleti cuneesi alla Turin Dance League di danze caraibiche

Dopo i Campionati Regionali FIDESM di marzo, gli atleti dell’Imperial Dance di Cuneo tornano a distinguersi, questa volta sulla scena nazionale, con buoni risultati alla Turin Dance League, disputata l’11, 12 e 13 maggio a Torino.

La competizione rientra nel prestigioso circuito Italian Latin Dance League, che coinvolge dodici tappe in tutta Italia, da Catania a Roma, passando per Rimini, Bologna, Pordenone, Pescara e molte altre città. Un contesto competitivo di alto livello, dove le migliori scuole italiane di danza sportiva si confrontano.

Alla tappa torinese, nove atleti dell’Imperial Dance hanno gareggiato nelle Danze Caraibiche, accompagnati dal tecnico Eros Ghio. I risultati parlano chiaro:

Viola Delcampo : 4° posto nel Bachata Shine

: 4° posto nel Mattia Belliardo ed Eveline Elena Serban : semifinalisti nel Merengue

: semifinalisti nel Lorenzo Demaria e Carla Maria Serban : 3° posto nel Bachata , 4° nel Merengue

: 3° posto nel , 4° nel Nicolò Cocciolo e Marta Maria Alacqua : doppio 2° posto in Bachata e Merengue

: doppio 2° posto in e Luca Demaria e Marie Desogus: 2° posto

Il tecnico Eros Ghio, a fine gara, ha dichiarato: "... siamo molto soddisfatti. Il livello era alto, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato grinta, eleganza e una crescita tecnica evidente. Gare come queste sono una spinta importante per continuare a lavorare con determinazione e passione. Per molti di loro è importante iniziare a capire cosa è la Danza Sportiva e come questa sia impegnativa quando ci si confronta con ragazzi come loro. Servono anni e anni di sacrifici per poter raggiungere risultati prestigiosi pieni di soddisfazioni. Oggi dobbiamo apprezzare i miglioramenti che stiamo facendo mese dopo mese".

<figure class="image"> </figure>