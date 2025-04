Officine Mattio Cycling Club, un weekend da protagonisti tra Italia e Stati Uniti

È stato un fine settimana da incorniciare per gli atleti OM.CC, impegnati su due fronti internazionali: la spettacolare Granfondo Cinque Terre in Liguria e la velocissima GFNY Miami in Florida.

Cinque Terre – Vittoria di classe per Matteo Raimondi

Nelle strade mozzafiato delle Cinque Terre, Matteo Raimondi ha imposto il proprio ritmo fin dai primi chilometri, conquistando una vittoria per distacco che conferma il suo eccellente stato di forma. Alle sue spalle, Federico Borella ha tagliato il traguardo in quinta posizione, mentre Alexander Worsdale ha completato la top ten con un ottimo decimo posto.

In campo femminile, OM.CC ha dominato la scena con una straordinaria doppietta: Annalisa Prato ha conquistato la vittoria assoluta, seguita da Martina Cavallo, seconda al traguardo, mentre Federica Gastaldi ha chiuso in sesta posizione, completando una prova collettiva di altissimo livello.

Miami – Podio internazionale per Michele Bertaina

Dall’altra parte dell’oceano, alla GFNY Miami, il portacolori OM.CC Michele Bertaina ha lottato con grinta e intelligenza tattica, conquistando un prestigioso secondo posto assoluto in una gara veloce conclusasi allo sprint.

OM.CC si conferma così non solo come club simbolo di stile ed eleganza nel ciclismo, ma anche come una vera fucina di talenti, capaci di brillare su ogni terreno e sotto ogni latitudine.