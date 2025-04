Tennis: Camilla Rosatello in evidenza nel circuito internazionale, a Rouen sfida alla numero 53 della classifica mondiale

Ottime prestazioni di Camilla Rosatello, giocatrice che si allena regolarmente al Tennistadium di Lagnasco, sede della VTT, nel circuito internazionale.

La 29enne lagnaschese ha infatti centrato i quarti di finale nel 60.000 $ ITF di Bellinzona, cedendo di misura alla 20enne argentina Solana Sierra, lo scorso anno vincitrice del 25.000 $ del Nord Tennis a Torino e attuale numero 109 della classifica WTA. La piemontese è poi volata a Rouen (Fra) per le qualificazioni del 250 WTA su terra rossa. Ha superato gli step del tabellone preliminare, superando al turno decisivo la campana Nuria Brancaccio, 206 WTA, e domani tornerà in campo nel main draw contro la statunitense Parks, numero 6 del seeding e numero 53 della classifica mondiale.

I propositi di inizio anno di tornare a far bene anche in singolo, dopo alcune stagioni interpretate in ottimo stile come doppista, sembrano trovare espressione già in questi primi mesi del 2025.

Sono entrati nel vivo alla VTT di Lagnasco gli incontri della tappa del circuito Kinder Tennis Trophy Joy of moving, giunto al suo 20° anno di presenza nel palinsesto delle manifestazioni che maggiormente promuovo sull’intero territorio nazionale lo sport del tennis partendo dalla base. Erano oltre 250 gli iscritti nei diversi tabelloni (under 10 M e F, under 11 M, under 12 M e F, under 13 M, under 14 M e F, under 16 M e F).

Gli incontri si svolti cadenzati per tutta la settimana scorsa settimana (ingresso gratuito).

Da domani e fino a giovedì sono previste le finali dei diversi tabelloni. Il club che ha sede presso Tennistadium in via Monviso 4, conferma così la propria vocazione per la crescita dei giovani, intesa sia dal punto di vista tecnico che personale.

Il circolo ha organizzato anche il “classico” viaggio a Montecarlo in occasione del Masters 1000, il terzo stagionale dopo quelli americani di Indian Wells e Miami. Anche in questo caso numeri importanti con circa 160 persone presenti, ragazzi della Scuola Tennis, accompagnatori e appassionati che fanno della VTT una sorta di seconda casa in ragione dei molti servizi che offre.