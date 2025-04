Tennistavolo: l'A4 Verzuolo brilla nel Grand Prix Interregionale Giovanile

Si è concluso domenica 13 aprile il Grand Prix Interregionale Giovanile, manifestazione articolata in 6 prove, l’ultima delle quali era in programma ad Isola d’Asti.

Eccellenti i risultati conseguiti dai giovani dell’A4 Verzuolo che hanno trionfato in 4 categorie.

Sono infatti saliti sul più alto gradino del podio Alice Rivoira (Under 13), Elisa Aglì (Under 9), Ettore Casonato (Under 15) ed Alessandro Zucchetti (Under 9).

Alice Rivoira ed Ettore Casonato, oltre a trionfare nella propria categoria, hanno conquistato il 2° posto anche nella categoria superiore.

Hanno inoltre vinto la medaglia d’argento nelle rispettive categorie anche Arianna Giraudo, Maddalena Rosso e Pietro Trezza.

Sono infine saliti sul 3° gradino del podio: Sofia Pittavino, Rebecca Isaia, Iulia Seciu, Lia Ramonda, Marta Garello, e Caterina Cavallera.

Grazie a questi risultati ed ai piazzamenti ottenuti dagli altri giovani del vivaio l’A4 si è aggiudicata anche quest’ anno la classifica per società precedendo il TT. Torino, il Coumba Freide Aosta ed il TT. Biella.

In contemporanea con il grand prix si è svolto il Torneo Insieme che ha visto trionfare nella categoria maschile Nicolò Isaia e arrivare terza nella categoria femminile Anna Ponzo.