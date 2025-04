Valentina Gemetto da sogno in Belgio: oro a squadre agli Europei di corsa su strada e diamante di fidanzamento [FOTO]

C' è gloria per l'atleta saluzzese Valentina Gemetto ai Campionati Europei di corsa su strada svoltisi a Bruxelles/Lovanio.

Gemetto, già campionessa italiana in carica sulla distanza di 10 km, si è classificata al nono posto con il nuovo record personale di 31'44" nella gara vinta da Nadia Battocletti (nuovo record italiano).

Fantastico oro azzurro, invece, nella classifica a squadre, il cui punteggio è parametrato alla prestazione delle prime tre atlete classificate per ogni nazione.

Ma non è finita qui. Per Valentina Gemetto, portacolori Caivano Runners che vive, lavora e si allena tra Roccabruna e Villar San Costanzo, è arrivato anche un diamante speciale.

Il suo compagno Paolo Aimar si è intrufolato nell'area dell'arrivo per recapitarle a sorpresa l'anello di fidanzamento coronando un sogno, incurante dei fotografi e con tanto di applausi da parte delle ragazze della nazionale spagnola.

(FOTO FIDAL GRANA)