Presentati a Revello i docuvideo “Le vie delle radici – Ai tempi della guerra”

La Cappella Marchionale di Revello ha ospitato nel pomeriggio di sabato 12 aprile un evento di presentazione e, allo stesso tempo restituzione, del progetto ‘Le vie delle radici ’, promosso dall’associazione Octavia con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del bando ‘Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte’. L’evento, che si è aperto con i saluti del sindaco di Revello Paolo Motta, ha visto un pubblico con oltre 60 partecipanti tra cittadini, rappresentanti istituzionali e appassionati di storia, offrendo un’importante occasione per riflettere sulla memoria e sull’identità culturale del territorio.

Sono stati presentati due docuvideo realizzati dal regista Samuele Giatti, che affrontano rispettivamente: le guerre d’Italia del Cinquecento e la caduta del Marchesato di Saluzzo, e la battaglia di Staffarda del 1690, episodio simbolico dello scontro tra Savoia e Francia.

Le opere sono state arricchite dalle narrazioni degli esperti di storia locale, Mattia Meirone Barbero, Enrico Forestello e Roberto Olivero protagonisti anche delle interviste contenute nei video, e dal contributo di importanti gruppi storici quali: il ‘Giovanni De Reges’ di Revello, Milizia Popolare di Grugliasco, Gruppo Storico Pietro Micca di Torino, Dragoni Rossi di Rivoli, Cerchia di Castelmagno, Accademia Scrima di Torino. Fondamentale è stato il supporto scientifico della professoressa Federica Cugno, docente di geografia linguistica, e della professoressa Paola Bianchi, storica militare, entrambe dell’Università degli Studi di Torino.

“Siamo davvero orgogliosi di questo progetto – ha dichiarato Matteo Morena, sindaco di Cardè e presidente dell’Associazione Octavia –. Un momento in cui la comunità si è stretta attorno alla propria storia, scoprendo quanto possa ancora oggi generare emozioni, stimoli e consapevolezza”.

Paolo Motta, sindaco di Revello assieme all'amministrazione comunale ha ringraziato: “L’associazione Octavia per aver scelto la Cappella Marchionale come luogo per l’evento di restituzione del Progetto “La via delle radici- ai tempi della guerra”. Riteniamo questo progetto molto importante per il recupero di quel patrimonio culturale legato sia agli eventi bellici che hanno avuto luogo nel nostro territorio sia ai toponimi che ne sono derivati. I due documentari sono degli importanti strumenti, utili per la trasmissione del sapere alle nuove generazioni, che in parte si è interrotta con l’imporsi di quei valori e stili di vita che caratterizzano la società contemporanea”.

Alessandro Ponsi, consulente culturale del progetto ha sottolineato: “I docuvideo ci ricordano quanto la frammentazione politica dei piccoli Stati italiani, incapaci di fronteggiare le grandi potenze europee, abbia messo tragicamente fine allo splendore rinascimentale, lasciando spazio al fuoco della guerra”.

Il progetto ha potuto contare sulla collaborazione di Dialogart, della Fondazione Ordine Mauriziano, e sul coinvolgimento attivo della rete di comuni e volontari dell’associazione Octavia. I due docuvideo, insieme ai materiali di approfondimento, saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito ufficiale e sulle pagine social dell’Associazione Octavia, nonché consultabili presso il Punto Octavia di Scarnafigi.