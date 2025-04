Judo: Varetto e Penone dell’ASD Valle Maira conquistano il biglietto per la finale di Coppa Italia A2

Una giornata memorabile per l’ASD Judo Valle lo scorso 5 aprile nel palazzetto di Leinì, dove si è svolta la qualificazione della Coppa Italia A2 l'A.S.D. L’associazione è stata rappresentata da tre atleti: Marco Varetto, Yuri Penone e Giorgio Bertolotti.



Varetto (kg 81) si è classificato al secondo posto vincendo tre incontri, per IPPON (KO tecnico). Ha poi perso il terzo incontro conquistando però la finale a Napoli, Penone (kg 100) si è classificato al secondo posto vincendo tre incontri per IPPON (KO tecnico), perdendo il terzo incontro e conquistando la finale a Napoli, mentre Bertolotti (kg 81) non è entrato mai in gara perdendo due incontri.



Nel corso della stessa giornata si sono svolti anche i Campionati Regionali per la categoria cadetti, con l’ASD che ha schierato ben cinque atleti: Christian Tosello, Giacomo Garelli, Martina Luciano e Alessandra Olivero.



Tosello (kg 66) ha vinto tre incontri, purtroppo perso la finale per un calo di concentrazione è si classificata al secondo posto., mentre Giacomo garelli (kg 73) ha vinto tre incontri, purtroppo perso la finale per un attimo di distrazione, conquistando il secondo posto.



Martina Luciano (kg 52) ha vinto due incontri e ne ha persi due, conquistando il terzo posto, con Alessandra Olivero (kg 63) che a sua volta si è aggiudicata i primi due incontri, perso il terzo ma è riuscita a portare a casa il quarto incontro, classificandosi al terzo posto. Infine, Claudia Marchiò kg 70), determinata sin dall’inizio, ha vinto due incontri per IPPON (KO tecnico), conquistando il Titolo di Campionessa Regionale.



Ben sette medaglie su otto atleti: il Presidente Diego Penone si congratula con tutti gli atleti per questi risultati ottenuti e fa un grosso in bocca al lupo agli atleti Marco Varetto e Yuri Penone per la finale a Napoli, che si svolgerà il 24 – 25 aprile.