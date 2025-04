Volley B1F. La Libellula Banca CRS sconfitta dalle giovani del Club Italia

Club Italia - Libellula Banca CRS

3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

Perso forse l’ultimo treno per i playoff con una secca sconfitta rimediata a Milano dalle giovani del Club Italia. Una partita a senso unico, con le padrone di casa a condurre il gioco con grande padronanza e maturità.

La matematica concede ancora una possibilità, per quanto decisamente remota. Non dipenderà solo dai risultati delle Libellule ma anche da quelli di un folto gruppo di squadre, ben 5.

Volpiano - prossima sfida - e Volano a + 6, Santena a +4, Follo - che ha superato le braidesi in questi turno favorevole - a +1 e Palau che continua a essere parallelo alle Libellule.

Sulla carta due impegni difficili sui tre restanti per le ragazze di coach Barisciani, ma tutti e due in casa, due per Volano, uno per Palau, due per Volpiano ed uno per Santena. Dopodiché restano le prestazioni delle compagini che devono evitare play out e retrocessione, elemento che nel finale di un campionato equilibrato come questo, manterrà altissimo l’interesse degli appassionati.

Appuntamento alla Libellula Arena sabato 26 aprile, dopo la pausa pasquale, per la sfida diretta con Volpiano.

Libellula Banca CRS: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Michelle Gieli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò

Medico: dr. Paolo Borla